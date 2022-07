La caótica situación de la atención en las oficinas del Registro Civil

“Sin atención al público por mejora salarial”, reza un cartel en los vidrios de las ventanas del Registro Civil del Hipermercado Libertad, uno de los más grandes del Gran Mendoza. Debido al reclamo salarial del gremio ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) , los distintas oficinas del Registro Civil están con atención reducida desde hace 15 días. Según el gremio, en la mayoría “sólo se atienden defunciones” pese a que los turnos online están vigentes pero los trabajadores no están atendiendo o lo están haciendo de forma mínima. El Gobierno dice que los turnos que no sean atendidos, serán reprogramados.

ATE – que representa a la Administración Central, a los no profesionales de la Salud, entre otros agentes del Estado- está llevando adelante un plan de lucha que consiste en pedir 40 mil pesos de emergencia al Gobierno y la reapertura de paritarias. En esa instancia, hoy habrá una olla popular y el sindicato se declaró en “huelga”, una palabra que abarca a las movilizaciones, cortes de ruta, asamblea y todo tipo de modalidades de reclamo.

Particularmente sobre la situación de los registros civiles que forman parte de la Administración Central, la delegada de ATE Lidia Escalante, dijo a MDZ que: “Los reclamos empezaron hace 15 días. Empezamos haciendo asambleas 15 minutos pero ahora estamos casi sin atención porque realmente el Gobierno no escucha nuestros pedidos”.

De acuerdo a la información que brindó el sindicato, la mayoría de los registros civiles está sin atención. “Las oficinas de las villas cabeceras están sin atender. Sólo hacemos defunciones. El registro civil del Libertad, San Rafael, General Alvear, Villa Nueva, Las Heras, el Este, Valle de Uco, estamos todos con una atención mínima como forma de protesta”, agregó Escalante. “Hay sólo dos o tres oficinas que son más obsecuentes del Gobierno que están atendiendo pero el resto, no”, sumó.

Como los turnos son online, de acuerdo al relato de Escalante, “la gente los saca pero va a las oficinas y no los atendemos. Lo peor es que el Gobierno no informa qué está sucediendo”, explicó. “Creo que llegará un momento que si seguimos así no vamos a atender ni nacimientos”, sostuvo.

Desde Casa de Gobierno afirmaron que: "Los turnos donde más problemas hay son aquellos que se dan entre las 11 y las 13, horario donde son más frecuentes las asambleas". Además, aseveraron que: "los turnos serán reprogramados".

Una de las grandes quejas de quienes trabajan en las oficinas es que recaudan “muchísimo” pero eso no se ve reflejado en sus salarios. “Somos 400 trabajadores, nos hemos ido jubilando y no han reemplazado a nadie y nos sobrecargamos de trabajo. Tenemos sueldos de 55 mil pesos y las jubilaciones son de 40 mil. Nuestra situación es insostenible", agregó.

En las oficinas de los Registro Civil se atienden nacimientos, casamientos, defunciones, pasaportes, cambios de domicilio, entre otros documentos importantísimos para la ciudadanía.