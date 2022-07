El balance de la Mesa de Enlace tras el paro del campo

Tras la jornada de protesta del sector agropecuario en todo el país y el cese de la comercialización de granos por 24 horas, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, habló con MDZ Radio y detalló el balance de la jornada de paro. Asimismo, adelantó que “la comercialización de los productos agropecuarios se reanudará a partir de mañana y que la lucha seguirá, pero se descartan hasta el momento próximas cesantías”.

Carlos Achetoni, presidente de la FAA

De esta manera, el titular de la FAA sostuvo que “el paro cumplió con todas las expectativas de la Mesa de Enlace” y que “a partir de mañana se vuelve a la actividad”. “Tuvo la repercusión que esperamos, se cumplieron las expectativas, ya que fue un reclamo sin disturbios y hubo responsabilidad de todos los sectores para no generar más conflictos. Nuestros reclamos llegaron a la clase política y fueron escuchados”, comentó Achetoni.

“Tenemos pensado llevar nuestras exigencias a todos los gobernadores. Además, queremos que el Congreso y el Ejecutivo tomen cartas sobre el asunto”, agregó.

Al inicio de la semana, el Banco Central de la República Argentina anunció nuevas condiciones de acceso al mercado libre para la importación de productos e insumos para que la industria agropecuaria pueda seguir produciendo sus mercancías. La entidad dirigida por Miguel Pesce aseguró que "los productores podrán recibir una mejor financiación" para la compra al exterior de fertilizantes, productos fitosanitarios y otros insumos para la actividad. La medida pretende dar alivio al sector reduciendo de 90 a 60 días el plazo para adquirir los dólares necesarios para aquellas empresas que lo necesiten.

Sin embargo, Achetoni aseguró que la medida no llega a cubrir las necesidades laborales que poseen los productores. “La política es lejana frente las necesidades que puede tener el productor agrícola, porque comprar un fertilizante, cuando uno realmente no lo necesita, perjudica a la producción", aseveró.

“Tampoco entiendo, que siendo una actividad superavitaria la agrícola, nos priven de acceder a los dólares que necesitamos para seguir produciendo. No podemos decir que la flexibilización del Banco Central no sirve para nada. Pero cuando se tiene una brecha de 60 días para acceder a la compra al exterior, se juega con el tiempo de la producción y se compran cosas que en ese momento realmente no se necesitan”, concluyó Achetoni.