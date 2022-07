Rechazaron el pedido de asilo político de Pepín Simón y está cerca de la extradición

El operador judicial de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Simón, está siendo investigado por realizar supuestas maniobras de extorsión y hostigamiento. Según su estado procesal actual, de cumplirse la extradición quedaría preso. Simón está prófugo hace 580 días.

Un tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador oficial de Mauricio Macri durante su gobierno. De acuerdo al fallo, para decidir el pedido de refugio hecho valer en el proceso de extradición, se tiene un cuadro de alta conflictividad judicial en el Estado requirente, donde el solicitante fue un calificado como asesor de toda confianza del entonces Presidente, actualmente sujeto a indagatoria, pero sin haberse dispuesto su prisión preventiva.

Un tribunal de apelaciones de Uruguay rechazó su pedido de refugio porque, consideró, que "no se encuentra en una situación de desprotección que merite reconocerle la calidad de refugiado, al no resultar fundados sus temores y apreciarse que los requerimientos judiciales de la República Argentina que recaen sobre su persona, no resultan arbitrarios ni ilegítimos, por el contrario se relacionan con la actividad de la función judicial competente en un Estado soberano y democrático".

Además, la defensa ya adelantó que presentará un recurso de apelación, con motivo de seguir dilatando el proceso. Igualmente, la intención de Pepín Simón de ser protegido por el país vecino ya sufrió tres rechazos. El primero fue de la Comisión de Refugiados (CORE) que emitió un informe que, si bien no era vinculante, fue recogido por la jueza en lo penal de primera instancia, Adriana Chamsarian, y por la sentencia del tribunal de alzada, que es del mes pasado pero se conoció ahora. Todos coinciden en que no hay argumentos para suponer que es un perseguido político sino que es juzgado por delitos comunes y simplemente intenta eludir rendir cuentas ante la justicia.

Rodríguez Simón es investigado por la jueza María Servini en una causa por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Mauricio Macri también está imputado en ese expediente, igual que empresarios y funcionarios de AFIP, entre otros. Pero es un caso donde no hay detenidos.

El operador de Mauricio Macri se fue a Uruguay el 8 de diciembre de 2020. A la CORE le dijo para intentar convencer a sus integrantes que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Fabián “Pepín” Simón les contó su historia en el PRO, señaló que solo fue abogado de Macri por los Panamá Papers y cuando presentó una cautelar por el cambio de mando en 2015, pero aclaró que fue "abogado de confianza en el marco de su gobierno". Como es sabido, tenía despacho en la Casa Rosada, aunque no tenía cargo (solo era director de YPF). Además, Pepín Simón dijo que viajaba seguido a Uruguay como parlamentario del Mercosur también.

Finalmente, el colaborador judicial de Macri tenía pasaje para volver a Buenos Aires en mayo de 2021, pero el 6 de ese mes se presentó a pedir que lo asilen. La jueza Servini ya lo había llamado a indagatoria pero él nunca volvió. En consecuencia, María Servini pidió su captura internacional y su extradición.