Pablo Moyano criticó a Silvina Batakis y lanzó una dura advertencia

El líder del sindicato Camioneros y uno de los tres máximos dirigentes de la CGT, Pablo Moyano, lanzó una dura advertencia contra la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, tras los anuncios que hizo para calmar al mercado.

"Batakis es la continuidad de Guzmán, cumplirá el acuerdo con el FMI", se quejó Moyano. Además, anticipó que este jueves la CGT impulsará una movilización contra los empresarios formadores de precios y para que el gobierno "escuche".

"Ha querido mandar un mensaje al mercado, a los bancos, me parece bien pero creo que el mayor mensaje se lo tienen que dar a los millones de argentinos que hoy la están pasando mal", aseguró Pablo Moyano.

Sobre la nueva ministra de Economía, Moyano agregó: "Es una continuidad de Guzmán, cumplir el acuerdo con el FMI, que se firmó hace un año. El compromiso que nos llevamos ese día que vino Guzmán a la CGT fue que no iba a haber reforma laboral, ni congelamiento de paritarias".

Luego el referente del sindicato de Camioneros se refirió a la inflación. "Hay un crecimiento muy importante de la actividad económica, lamentablemente el gobierno no le encuentra la mano a la inflación, que es lo que nos está comiendo el salario", aseguró Moyano en diálogo con Radio 10.

"La inflación es este flagelo al que este gobierno no le puede encontrar la vuelta, presionado por los grandes formadores de precios. Ese chiste que se dio en AEA, la Asociación de Empresarios Argentinos, cuando dijeron: 'Yo remarco todos los días', es una forma de ver cómo los grandes empresarios argentinos siguen remarcando el aumento de la inflación", agregó Pablo Moyano.

"Yo hablo con el Presidente y los ministros, pero no hay respuestas. Puedo juntarme 200 veces a charlar pero tenemos también que llevarle respuestas a los que representamos. Para sacarme una foto, no quiero reunirme todos los días si no llevo respuestas", completó sobre su relación con el gobierno.

"Algunos temas se han ido solucionando, como el adelanto de paritarias, los bonos. Pero hay temas puntuales en los que no tenemos respuestas", añadió Moyano.

El referente de la CGT anticipó que impulsará una movilización en la reunión de la CGT del jueves. "Por eso hay una necesidad, de parte de la CGT, de una movilización. Seguramente se va a discutir en los próximos días para reclamarle a los generadores de precios que paren y que se dejen de joder de aumentar los alimentos todos los días y también para el gobierno que escuche los reclamos de distintos sectores del movimientos obrero", explicó.

"El Gobierno, para tener posibilidades de volver a ganar, tiene que empezar a darle respuestas a la gente. Apoyo todos los reclamos de los movimientos sociales, que están reclamando el salario básico universal, desde la CGT también estamos reclamando. De seis millones de trabajadores argentinos, solamente dos millones cobran el salario familiar por hijo, queremos que se universalice. El gobierno tiene que tomar cartas en el asunto", cerró Moyano.