Fuerte cruce entre Oscar Parrilli y el juez Germán Castelli en el juicio por administración fraudulenta

El senador kirchnerista Oscar Parrilli mantuvo un fuerte cruce con el juez Germán Castelli, presidente del tribunal que lo juzga por pagar un anticipo para realizar el libro "La década ganada", que al final no se realizó.

Parrilli le recordó al magistrado que era un juez trasladado y aseguró que había sido "puesto a dedo" para condenarlo a él y a Cristina Kirchner. El magistrado le respondió que él es un juez de la Constitución y que estaba allí para "garantizarle un juicio justo".

"Usted no es un juez natural, es un juez especial que está puesto aquí de una manera absolutamente ilegal y arbitraria", sostuvo Parilli. Y recordó el proceso por el cual la Corte terminó por establecer que los jueces trasladados podían permanecer en sus cargos hasta que se hagan los concursos para ocupar esos lugares.

"Usted tuvo palabras muy agraviantes, muy injuriosas, no solamente para mi persona sino para todos los senadores y obviamente también para la presidenta del cuerpo (Cristina Kirchner). Usted dice allí que nosotros participamos de una maniobra ilegal iniciada en el Consejo", le reprochó Parrilli.

Parrilli arrancó con todo contra el juez Castelli y le dijo que debería haberse excusado de intervenir en el juicio al recordarle que es uno de los magistrados trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri.

"Considero que usted no es un juez natural, es un juez especial que está puesto aquí de una manera arbitraria. Esta causa llegó aquí en el 2017 y usted llegó a este tribunal por traslado en 2018", agregó Parrilli.

En medio de la diatriba de Parrilli, Castelli le preguntó si lo estaba recusando, porque si ese era el caso debía darle traslado a las partes para resolver. "Usted sabrá lo que tiene que hacer, si seguirá con esta causa juzgándome, o no. Y si ya tendrá o no, a lo mejor, no lo sé, la sentencia escrita, más allá de lo que yo diga o las pruebas", agregó el senador kirchnerista.

"Al no haber planteado recusación, en función de las palabras, le digo que yo soy un juez de la Constitución y estoy acá junto a mis colegas para garantizar un juicio justo al Señor Parrilli y a las demás personas imputadas. Nada más", contestó Castelli.

El cruce se dio en la segunda audiencia del juicio oral y público contra Parrilli, en la cual el exsecretario general de la Presidencia denunció que es víctima de una “persecución política” que busca eliminar al kirchnerismo de la escena política argentina.

Parrilli también cargó contra el fallecido juez Claudio Bonadio, que fue quien llevó adelante la investigación. "La causa existe porque Bonadio tuvo una actitud de persecución ideológica contra el gobierno kirchnerista. Dice el fiscal Carlos Rívolo que hicimos una licitación ‘para la impresión de un libro cuyo interés público no estaba debidamente justificado. Analizan acciones de gobierno que les podrán gustar o no, pero que no tienen nada que ver con delitos", argumentó Parrilli.

Mas allá de sus acusaciones contra el juez, Parrilli explicó que no hubo perjuicio para el Estado. Dijo que la Casa de la Moneda ganó la licitación para imprimir el libro y que se pagó un anticipo de 800.000 pesos que nunca salieron del Estado. "Salió de un bolsillo de la Secretaría General del Estado y fue a otro bolsillo, que fue la Casa de la Moneda. Obviamente no es la primera obra pública que se suspende una vez adjudicada en la Argentina", completó..