Arde la interna en el entorno de Javier Milei con una nueva polémica

Ramiro Marra, legislador porteño de La Libertad Avanza y figura relevante dentro del círculo íntimo del diputado nacional Javier Milei, estalló de furia contra Carlos Kikuchi, uno de los actuales armadores de la campaña presidencial de Milei de cara a 2023 y que, a su vez, abrió una grieta dentro de los seguidores libertarios.

Marra denunció haber sido blanco de Kikuchi a través de "nefastas prácticas políticas que lleva a cabo desde hace varios meses con difamaciones" y se sumó a los cuestionamientos iniciados por el influencer y autodenominado puntero político de Milei, Carlos Maslatón.

En concreto, Marra sostuvo en su cuenta de Twitter: "Del entorno de @CarlosKikuchi están diciendo que estoy en Estados Unidos internado por adicciones. Lamentablemente estoy en Texas junto a mi padre que tuvo un infarto y está entubado hace 12 días en terapia intensiva. Me banqué muchas, pero esta no".

Y continuó: "Por las dudas, aclaro que Javier y Karina Milei están en pleno contacto conmigo y ofrecieron su ayuda para lo que necesite. No tienen nada que ver con las nefastas prácticas políticas que lleva a cabo Kikuchi desde hace varios meses con difamaciones".

"No me interesa hacer publica ninguna clase de interna, como lo demostré no haciendo ningún tipo de declaración negativa, pero en consecuencia de que se esta viralizando públicamente y hablando con periodistas tengo que cortarlo de esta manera. Doy por terminado el tema por respeto a mi padre y a la situación del país", concluyó Marra.