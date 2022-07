Martín Lousteau y su pronóstico sobre una posible hiperinflación

Martín Lousteau, senador nacional radical y referente dentro de Juntos por el Cambio, se refirió a la preocupante crisis económica que atraviesa el país y vaticinó que, pese a las dificultades actuales, no habrá una hiperinflación.

“Esta crisis tiene sabor a otras crisis, pero también hay diferencias. No debería haber hiperinflación porque las condiciones internacionales son infinitamente mejores en comparación. Hay hiper cuando colapsa en el día a día, pero ahora nos preocupamos mes a mes”, sostuvo el legislador y exministro de Economía en diálogo con Radio Mitre.

Para el dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR) es necesario “venir con una alta inflación, que se genere una devaluación y que colapse el poder político". Aunque considera que no es el panorama más probable, admitió que "hay una mínima chance, que ojalá no se dé”.

En tanto, opinó sobre la flamante ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, y señaló que "es una funcionaria de carrera que conoce mucho el orden provincial y con una cabeza de orden fiscal”.

Silvina Batakis reemplazó a Martín Guzmán en el Ministerio de Eonomía.

No obstante, puso en duda si la salida de Martín Guzmán resuelve la cuestión de fondo. “Dicen que el programa no es distinto al que seguía Guzmán. Y si no es distinto ¿qué cambia con su designación? ¿Tiene más peso político?”, dijo Lousteau.

Y agregó: "Lo que hay es un cambio de orientación política y se podría decir que a Cristina Fernández de Kirchner no le gustaba Guzmán y quizás se sienta más cómoda con Batakis. Más que como un cambio de dirección o intérprete de la música lo veo como un cambio de esa música que se va a radicalizar de forma más extrema y más afín a lo que Cristina quiere”.