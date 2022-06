Boleta Única: la estrategia de Juntos por el Cambio para que el proyecto se apruebe en el Senado

El proyecto de “Boleta Única Papel” logró anoche media sanción en Diputados y ahora Juntos por el Cambio, sector que impulsó el proyecto, posee grandes expectativas para que su iniciativa sea aprobada en Senadores y se convierta en ley. Ante esto, el diputado nacional y vicepresidente primero de la Cámara Baja, Omar De Marchi expresó que “necesitan dos votos más para lograr la sanción” y que hay chances de que los mismos provengan de dos senadores del Frente de Todos.

A pesar de la resistencia del bloque oficialista, la iniciativa “Boleta Única Papel” fue aprobada ayer en Diputados con 132 votos afirmativos, 104 negativos y cuatro abstenciones.

Ahora, dos senadores peronistas, Guillermo Snopek de Jujuy y Adolfo Rodríguez Saá de San Luis, podrían acompañar el proyecto de Juntos por el Cambio y darle los votos necesarios para sancionar su iniciativa, según De Marchi. “En Senadores estamos palo a palo. En este momento tenemos 35 votos y nos faltarían 37 adhesiones. El dato curioso es que hay dos legisladores del Frente de Todos que han acompañado este proyecto en otra oportunidad y, además, tienen proyectos propios sobre la boleta única”, describió el legislador mendocino.

“Hay que poner la lupa ahí. Porque tampoco se puede dejar pasar, sin ningún costo, que dos legisladores que con anterioridad manifestaron una cierta adhesión, ahora, que llegó el tema al recinto, voten en contra. Esto no puede ser. En un futuro sería duro de explicar”, aseguró Omar De Marchi.

Asimismo, el dirigente del PRO recordó que trabajó con el senador peronista Guillermo Snopek en la redacción de un Código Nacional Electoral que impulsaba el uso de la boleta única. “Tenemos un proyecto redactado y tiene la misma letra. Me acuerdo que lo presentamos en nuestras respectivas Cámaras, yo en Diputados y él, en Senadores. Hay que terminar con las especulación de un sistema electoral mañoso que necesita ser reformado”, aseveró.

Guillermo Snopek, senador nacional de Unidad Ciudadana.

Interna en el PRO

Algunos rumores "alejan" a Omar de Marchi de Patricia Bullrich, a raíz de que el diputado aceptó la propuesta de Horacio Rodríguez Larreta de ser su coordinador de la Mesa nacional y manejar su campaña de presidencial en las provincias. El legislador lo desmintió y expresó que hará todo "lo posible para asistir al próximo evento de Bullrich".

Tal encuentro será el próximo 13 de junio en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, donde Bullrich hablará acerca de la unión que necesita Juntos por el Cambio para "derrocar al peronismo". Además, existe la posibilidad de que la titular del PRO haga oficial su precandidatura como presidenta pensando en 2023.

“No hay ninguna pelea. Respeto mucho a Patricia y a Horacio. No tenemos tiempos y espacios para tener discusiones menores, ya que Argentina no podría tolerar cuatro años más de kirchnerismo. Estamos cada vez peor y no podemos perder tiempo peleándonos entre halcones y palomas”, comentó.

“Estos dos dirigentes poseen estilos diferentes, porque cumplen funciones totalmente distintas. Horacio posee un perfil moderado, ya que es un jefe de Gobierno y debe consensuar con las disidentes. En cambio, Patricia es más combativa, porque es la titular de un partido político como el PRO y debe salir al choque. Nuestra compatibilidad es total y estamos todos en el mismo equipo para que Argentina vuelva a la normalidad el próximo años”, sentenció.