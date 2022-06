Video: diputado kirchnerista tildó de "imbéciles" a Mauricio Macri y a Fernando Iglesias en plena sesión

Aldo Leiva, diputado nacional del Frente de Todos en representación de Chaco, protagonizó un escandaloso momento durante el debate para la implementación de Boleta Única Papel en la Cámara baja. El legislador kirchnerista se refirió al expresidente Mauricio Macri y a Fernando Iglesias como "imbéciles" y provocó el descontento de la oposición.

“Sería bueno que venga Macri con el mejor equipo de los últimos 50 años y nos explique dónde están los USD 45.000 millones de deuda que nos dejaron", comentó y provocó los gritos de Fernando Iglesias. Por lo que respondió de forma furiosa: "Siguiendo con el tema que nos ocupa señor presidente, me voy a hacer eco también de lo que dijo el jefe político del hombre que no nos deja hablar nunca, cuando nos dice que la gente no es pelotuda y tiene razón”.

“Así como la gente también tiene razón cuando dice que Macri es un imbécil como éste que no nos deja hablar", dijo en referencia a Iglesias. "Eso dice la gente de Macri y de este personaje que todas las veces lo único que hace es interrumpir, interrumpir e interrumpir”, manifestó el chaqueño.

De esta manera, la tensión aumentó y fue Omar De Marchi (PRO), quien se encontraba presidiendo la sesión ante la ausencia de Sergio Massa, quien debió frenar la pelea entre los legislador. “Le pido por favor al diputado que no hagamos alusiones personales”, dijo para calmar las aguas.