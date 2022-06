Patricia Bullrich arma su propia fundación y se aleja de los equipos de Juntos por el Cambio

Patricia Bullrich presentó sus equipos técnicos para disputar la próxima candidatura presidencial del PRO y, junto con ella, el expresidente Mauricio Macri reiteró que "tenemos que mostrar que queremos hacer el cambio de verdad", como si en la anterior gestión que lo tuvo como jefe del Gobierno nacional no lo hubiera intentado.

Esta presentación se realizó una semana después de que se juntaran Bullrich, Macri y Horacio Rodríguez Larreta en la Puerta del Inca, en San Telmo, en la que la actual presidenta del PRO le recriminara al jefe de Gobierno porteño que la Fundación Pensar, el think thank histórico del macrismo, sólo trabajara para su candidatura y no para los de demás miembros del partido, entre ellos, ella.

Federico Pinedo, el exsenador porteño será el encargado de coordinar todos los profesionales que armarán las propuestas de Gobierno, aunque seguramente deberán pasar el filtro del celoso Gerardo Millman, el operador "todo terreno" de Bullrich, quien presentó la jornada con un video que reproduce claramente su intención de cambio y de estar a la altura de los requerimientos de la sociedad.

"Hay que llamar a los que no les tiemble la mano, hay mucho cagón", disparó con todo su habitual desparpajo una de las pocas figuras políticas que suele caminar por todos los barrios y ser recibida muy bien o, al menos, sin agravios. Esa frase fue la que utilizó Joaquín De la Torre para felicitarla por su presentación de hoy. "Imposible no coincidir. Primero hay que pensar el qué, no hay que poner el carro delante del caballo", dijo en un tuit quien últimamente se muestra más que inflexible contra la dualidad observada en las últimas negociaciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Habrá que ver cómo enlazan estos nuevos equipos técnicos sobre los que ya existen y vienen trabajando juntos desde hace más de medio año entre Pensar, la Fundación Alem, de la UCR y la Hannah Arendt de la Coalición Cívica. Los proyectos que vienen debatiendo se presentaron en La Matanza hace tres semanas y se refirieron a Desarrollo Social, mientras que el primer encuentro, realizado en CABA, abordó los temas económicos.

Bullrich recibió como un respaldo directo la presencia del expresidente, a quien no pocos están viéndolo muy parecido a su padre, Franco. "Le pasa lo mismo con el resto de la dirigencia que lo que él padecía con su padre, al cual acusaba de no dejarlo crecer. El fruto no cae tan lejos, hermano, y Mauricio debe, también, aprender a soltar", dijo un vocero de un importante dirigente PRO en uno de los tantos agasajos a la prensa brindados en el día de ayer.

Ambos dirigentes son los abanderados de una postura que se ve nítidamente entre el público más radicalizado de Juntos por el Cambio que cree que no sólo los cambios deben hacerse con rapidez, sino que cualquier propuesta alternativa no por los tiempos, sino por los instrumentos a utilizar, pasan a ser "kirchneristas encubiertos" y desconfían de los procedimientos del principal aliado del PRO, la Unión Cívica Radical.

"Mauricio ya no dice que no quiere ser candidato, como lo hacía hace un mes nomás. Me parece que si mejora un poco y la positiva empieza a estar arriba del 40% se lanza", confió los otros días un operador que además dialoga con el exmandatario. Inclusive adelantó que para este "segundo tiempo" está dispuesto a volver a dialogar con Emilio Monzó para combinar el armado nacional, tal cual sucedió en 2015.

"Está lejísimo eso", dicen cerca del diputado nacional que encontró su lugar nuevamente en el Congreso tratando de enhebrar un acuerdo opositor por la Boleta Única y la nueva ley de Alquileres. Varios de sus referentes más cercanos, en tanto, se han mostrado armando para Bullrich aunque él sigue creyendo que no ha llegado el tiempo para decisiones políticas.

En tanto, Rodríguez Larreta ha empezado a escuchar algunos consejos similares desde distintos sectores de su fuerza política. "Empezá a marcar la cancha... Hay muchos que trabajan en tu Gobierno pero luego te hacen campaña en contra... Que uno pierda su ingreso, vas a ver como todo se ordena", le manifestaron.

Uno de ellos le pidió que, por una vez "empiece a ser jefe, no administrador. Los tiempos son cada vez más cortos y urgentes", razonaron. Será que por eso Diego Santilli ya empezó a trabajar con la mayoría de los intendentes bonaerenses de su espacio y los dirigentes que ganaron las PASO en las localidades que conduce el oficialismo del Frente de Todos sin esperar que el jefe de gobierno porteño se lance por la presidencia.