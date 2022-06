La conjetura de José Luis Espert sobre el vínculo entre Cristina Kirchner y Paolo Rocca

Entrevistado por Joaquín Morales Solá, el diputado libertario José Luis Espert cargó duramente contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas y el dueño de Techint, Paolo Rocca. En concreto, deslizó que el origen del conflicto por el gasoducto Néstor Kirchner es que los funcionarios se "mejicanearon" el retorno y calificó a Rocca como un "empresario de rapiña.

"La política tiene que conectar con la gente. Esto de Cristina denunciando a Kulfas o Kulfas a Cristina...vamos a hablar en claro. Acá Kulfas o Cristina se mejicanearon la coima que estaba dando vueltas para este gasoducto", disparó sin filtro el legislador nacional.

"Kulfas no se queja de que no hubo una licitación internacional, se queja que no le dieron la concesión a una empresa que menciona en ese mensaje de WhatsApp que se filtró. Nos están robando en la cara", agregó el economista y luego aclaró que eso es posible porque en el país existen empresarios "de rapiña" que hacen "carroña con el Estado".

"El empresariado argentino es noble. Ejemplar. Los comerciantes y los industriales reman a diario en dulce de leche. Pero tenés una mancha en ese dulce de leche, que son los Paola Rocca y otros empresarios de rapiña", aseveró Espert en TN.

"Son carroña. No paran de hacer negocios con el Estado. Ya sea con obra pública directa o con algún negocio espurio como estos", adhirió y volvió a la carga contra Rocca. "Al final arman emporios como Techint pero previamente se deglutieron un país entero", sentenció.

— José Luis Espert (@jlespert) June 7, 2022

Específicamente Espert se refería a las denuncias de Matías Kulfas, quien dejó entrever irregularidades en la licitación de la obra del gasoducto Néstor Kirchner y apuntó contra el kirchnerismo y la empresa Techint. Esto le costó el cargo luego de que la vicepresidenta se quejara públicamente de que integrantes del Frente de Todos sembraban versiones infundadas enviando mensajes en "off the record" a periodistas.