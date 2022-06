El referente radical que aseguró que su partido supera contundentemente al PRO dentro de Juntos por el Cambio

El flamante presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes, aseguró hoy que en todos los aspectos políticos su partido "es más que el PRO" y aseveró que en las próximas elecciones "el radicalismo tiene que liderar la coalición" de Juntos por el Cambio (JxC), al tiempo que consideró que su hermano, el neurólogo y diputado nacional Facundo Manes, podría ser un candidato presidencial "de mucho peso".

Manes afirmó que la supuesta superioridad de la UCR por sobre el PRO se expresa "en términos electorales, en términos de candidatos, en términos de experiencia, en términos de territorialidad y en términos de ideas".

Con respecto a la actual interna de JxC dijo que el PRO "tiene algunas dificultades para resolver sus diferencias internas, porque claro, como un partido nuevo y sin el andamiaje institucional que tiene el radicalismo, es una tarea difícil para ellos"

Recordó también que en 2015 la UCR integró JxC como "una coalición política" con un resultado electoral y parlamentario favorable, pero que una vez ganadas las elecciones eso no se tradujo en una "coalición de gobierno", porque "el propio presidente Mauricio Macri se ocupó del primer día de que fue elegido en manifestar expresa y públicamente que era un gobierno del PRO con una coalición electoral, con lo cual el radicalismo automáticamente quedó afuera".

Acerca de las postulaciones a presidente de los dirigentes radicales, Gastón Manes dijo en Actualidad Política TV, de Canal Metro, que el jefe de la UCR y gobernador jujeño, Gerardo Morales, "planteó ya su precandidatura de manera pública y abierta".

Comparto la Carta abierta del Presidente de la @UCRNacional, @GerardoMorales a Mauricio Macri a partir de sus repudiables dichos sobre Hipólito Yrigoyen.



uD83DuDCAD”Vivir de la grieta no es el camino”. pic.twitter.com/930ZkpSfjG — Gastón Manes (@chmanes) June 5, 2022

"Esto no ha sucedido con Facundo (su hermano). Facundo es una figura muy importante dentro de la política, de la nueva política. El radicalismo es el partido donde él está inserto y obviamente, si él se decidiera a ser candidato, obviamente sería un candidato de mucho peso y creo que puede haber otros candidatos. El radicalismo tiene potencialmente varios candidatos para el año que viene, pero creo que todavía estamos a mucho tiempo de que se tome esa decisión", abundó Manes.

Consultado por sobre la posibilidad de que Javier Milei integre alguna alianza electoral en el espacio de JxC, Manes destacó que teniendo como aprendizaje lo ocurrido en 2015 "debe ser una coalición de ideas, de programas y luego de nombres. Los nombres van último, no primero". Puntualmente sobre Milei aseguró: "Mis límites son las ideas que no compartimos, no personas".

Aseguró que el papel del radicalismo es menospreciado en general porque "hay una mirada centrista en Argentina sobre la política". Y agregó que a nivel país "el radicalismo ha prevalecido por sobre nuestros socios y se cree que todo lo que pasa en Capital Federal es lo que pasa en el país".