Marcelo Balcedo cargó contra “Pepe” Mujica: "Lo ven como viejito bueno y mató a gente porque pensaba distinto"

El sindicalista y empresario platense Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay con prisión domiciliaria por lavado de activos, afirmó que demandará al Estado uruguayo, entre otras cosas, por armarle la causa y con su detención hacerle perder millonarios negocios.

En declaraciones al programa “Ciudadanos” de la señal Somos La Plata denunció un pacto entre el macrismo y el Frente Amplio para su detención, acusó al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak de “burro” y cargó duramente contra el expresidente del vecino país José “Pepe” Mujica, de quien dijo: “Lo ven como viejito bueno y él con su señora mataron gente”.

El ex secretario general del SOEME, gremio que nuclea al personal de maestranza de minoridad y educación bonaerense, sostuvo que su detención fue parte de la persecución a sindicalistas impulsada por el gobierno de Mauricio Macri, denunciando un acuerdo entre el macrismo y el gobierno del Pepe Mujica para su detención. “Esto fue una causa política inventada. Tanto en Argentina como en Uruguay, hubo un pacto entre el macrismo y el Frente Amplio. Entre el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak y el fiscal Jorge Díaz de Uruguay me inventaron y armaron la causa", aseguró.

Balcedo, quien cumple una pena bajo libertad vigilada luego de llegar a un acuerdo con la justicia uruguaya, está acusado de los delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas de fuego. Denunció al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak por irregularidades en el proceso judicial en su contra.

"Esta causa es un mamarracho, quería zafar que lo echaran como juez, inventaron una causa que no existía. Kreplak se metió con una denuncia de la AFIP, que inició Echegaray, por presunta evasión impositiva y con esa carátula me mandó a detener al Uruguay sin siquiera llamarme a declaración indagatoria. No es chiste esto. Me mandó a detener con pedido de captura internacional el 24 de diciembre de 2017, un domingo de Nochebuena, después de que estuve en Argentina hasta el 20 de diciembre. Parece una joda. Realmente es para calentarse. Le vamos a hacer un Jury, y lo vamos a sacar a patadas. Es un animal con patas y corrupto", completó Balcedo.

El empresario de medios de comunicación y sindicalista reconoció que antes de la detención su patrimonio era de 40 millones de dólares, justificándolos con su accionar empresarial. "La gente me puede querer o no, pero no puede evitar decir que tengo medios desde hace 30 años, y que soy un empresario. Lo que hice, lo hice siendo empresario", sostuvo.

Además, descartó que su patrimonio lo haya hecho con el sindicato que era dirigido por su padre, en el cual nunca trabajó y agregó: “Tuve que asumir después que se murió mi papá, y fui a otra elección, y la gané”.

Asimismo, Balcedo cuestionó la acusación de “administración fraudulenta” sobre las finanzas del SOEME. "¿Cómo va a haber administración fraudulenta en el sindicato? No es plata del Estado, es plata privada. Es una asociación privada, defendida por la ley 23551, y un juez no se puede meter, así como lo hizo él. En todo caso, si hubiera algún delito, sería ‘administración infiel’, pedazo de burro", cuestionó.

Y añadió: “No lo puede demostrar porque no hay un solo papel, y no hay ni una sola persona, en ningún lugar de la causa, que digan que yo saqué un solo peso del sindicato”.

En cuanto a su vinculación con “Los Monos”, la banda de narcotraficantes rosarinos, Balcedo aseguró que fue víctima de una manipulación. “Cuando él ve -por el juez- que los números del sindicato y mi patrimonio no coincide inventaron la causa de Los Monos. Acusándome de narcotraficante”, aseguró el sindicalista, y agregó: “La fiscalía lo había desestimado. Lo sabían, y siguieron diciéndolo. Le voy a hacer un juicio machazo”.

La Gestapo judicial y el “Pata” Medina

Marcelo Balcedo, al ser consultado por los periodistas de “Ciudadanos” sobre los videos de la denominada “Mesa judicial”, también conocida como la “Gestapo Sindical”, remarcó el mal accionar del juez platense por no procesar a ninguno de los empresarios involucrados.

El dirigente sindical conto que se enteró de que iban tras el “Pata” Medina, en una charla con el ex ministro de Trabajo bonaerense. Dijo: “Marcelo Villegas vino al sindicato, comimos un churrasco, mientras hablábamos de las paritarias. Fue ahí donde me mostró todas las carpetas de la AFI contra el Pata Medina, las cuales eran una mentira bárbara".

Afirmó que cuando regrese al país espera que lo cite la Comisión Bicameral de Inteligencia para contar su historia sobre el espionaje ilegal a sindicalistas.

Duras críticas a Pepe Mujica

En el comienzo de la entrevista, Balcedo dio indicios de su enojo con el gobierno uruguayo, remarcando la existencia de un pacto entre el gobierno de Mauricio Macri y el Frente Amplio del Uruguay. Denunció una “animosidad en su contra” del gobierno uruguayo, porque le querían robar su patrimonio y que firmó un acuerdo judicial bajo extorsión.

"Si no lo hacía, tenía que seguir viviendo del dinero que me mandaban mis amigos de Argentina", sostuvo, y agregó: “Esto pasaba en el gobierno del Frente Amplio, donde los fiscales me decían que yo era peor que un asesino, que yo era un sindicalista vip. Y preferían a un asesino y no a gente que ponga dinero”

Sobre el juicio que le inició al Estado uruguayo por 22 millones de dólares, el sindicalista dijo: “Este es el primero, voy a hacer diez juicios más como este". Por otra parte, dijo que, a su regreso al país, iniciará acciones judiciales al Estado argentino similares a las que inició contra el Estado uruguayo.

Balcedo descargó su enojo con el ex presidente de Uruguay José “Pepe” Mujica, al que acusó de terrorista asesino. Lo paradójico es que Mujica gobernó en el periodo 2010 al 2015, y a él lo detuvieron en el 2018 bajo la presidencia de Tabaré Vázquez.

"Es el gobierno del Frente Amplio, donde estuvo Mujica. No estás hablando de un gobierno que quería que la gente vaya a invertir. Ellos no querían. Es más, nos maltrataban a los argentinos", explicó.

Sobre Mujica, Balcedo recordó el pasado guerrillero del exmandatario y aseguró: “La mayoría de la gente lo ve a Mujica como un viejito bueno, era un tupamaro, un terrorista como los Montoneros. Él y la mujer mataron gente porque pensaba distinto".