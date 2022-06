Cristina Fernández de Kirchner sacudió la interna del Frente de Todos con un furioso mensaje

El presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se reencontraron este viernes en el acto por los 100 años de YPF que se llevó a cabo en Tecnópolis. La dupla presidencial llevaba tres meses sin dirigirse la palabra y la tensión se pudo sentir durante el acto.

Este sábado, la vicepresidenta publicó un furioso mensaje denunciando que hay funcionarios del Gobierno que arman operaciones en su contra "sin dar la cara".

"Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter y compartió un comunicado de Energía Argentina.

"A la categoría de “funcionarios que no funcionan”, planteada en el año 2020 por la Vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta", escribieron desde la cuenta oficial de Energía Argentina.

Además, difundieron el mensaje en off que supuestamente salió desde el Ministerio de Producción. Cabe recordar que el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es uno de los funcionarios apuntados por el kirchnerismo duro.