Luis Petri hundió a Alberto Fernández con un video que lo deja en ridículo

Al presidente Alberto Fernández suele jugarle una mala pasada el archivo reciente. Ayer el presidente se mostró de acuerdo con llevar a 25 la cantidad de miembros de la Corte cuando hace pocos años afirmaba que el máximo tribunal solamente debía tener cinco integrantes. "Solo buscan impunidad", disparó el exdiputado radical Luis Petri y recordó lo que decía Alberto Fernández años atrás.

"La verdad es que la corte tiene cinco miembros y debe tener cinco miembros. El resto es toda una fantasía en parte impulsada por una idea teórica de Zaffaroni que decía que hay que dividir las Corte en salas cuando esa no es la lógica constitucional", manifestaba hace pocos años el ahora presidente de la nación.

"La Corte es una institución del país que nació con cinco miembros. Cristina (Fernández de Kirchner) tuvo el mérito de volver a cinco miembros para que no se juegue con el número de jueces para tener jueces adictos", adhería por aquel entonces.

"La Corte debe tener cinco miembros y funcionar con cinco miembros tan probos como los que están y como los que está proponiendo Macri", finalizaba.

Pero incluso sumó otro video en el que el periodista Mario Pereyra le pregunta si está a favor de reformar la Corte y el ya presidente lo niega rotundamente. "Usted dice que no va a pasar eso. Lo quiero grabar para tenerlo", retruca el periodista. "Dije 500 veces que lo que dice Zaffaroni no es mi opinión (...) Grábelo porque no me va a poder retrucar nada. Guárdelo porque yo no miento. Yo soy el hijo de un juez, respeto el Estado de Derecho. Hace 30 años enseño en la Universidad de Buenos Aires. No borro con el codo lo que les enseño a mis alumnos", esgrimía afirmando que la ampliación de la Corte era una idea del exjuez con la cual él nunca iba a adherir.

Guárdelo, porque yo no miento! dijo Alberto Fernández cuando contestó que no iba a reformar la Justicia.

Lo quiero grabar para tenerlo! contesto el gran periodista Mario Pereyra, casi premonitoriamente.

A raíz de ello, el exdiputado Luis Petri salió a cuestionar al Frente de Todos por impulsar este debate. "El Gobierno nacional y los gobernadores del Frente de Todos impulsan la ampliación del número de miembros de la Corte a 25. No les importa el avance del narcotráfico, el incremento de la inseguridad o mejorar la celeridad en los procesos por corrupción. Solo buscan impunidad", esgrimió.

"En Rosario, asediada por el narcotráfico, solo se ha llegado a cubrir un 45% de cargos vacantes, nada de eso parece importarle al Gobierno, que insiste con una reforma judicial a la medida de las necesidades de la Vicepresidente", finalizó el exdiputado que quiere ser gobernador de Mendoza.

Ayer el presidente Alberto Fernández presentó ante gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias un proyecto de ley que apunta a elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres,