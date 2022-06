Los líderes de Juntos por el Cambio volvieron a oponerse a la ampliación de la Corte Suprema

Los principales referentes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional y 18 gobernadores peronistas para ampliar de 5 a 25 la cantidad de miembros de la Corte Suprema de Justicia, al indicar que se trata de un proyecto “peligroso” e “innecesario”, a la vez que advirtieron sobre “un intento de avance" del Poder Ejecutivo sobre el Judicial.



La titular del PRO, y una de las posibles precandidatas presidenciales del espacio, Patricia Bullrich, consideró que se trata del proyecto "más peligroso desde que comenzó la democracia", al referirse a la iniciativa cuyo contenido aún no fue dado a conocer y que, justamente, será el tema sobre el que trabajará hoy un grupo de mandatarios provinciales que se reunirá en la sede porteña del Consejo Federal de Inversiones (CFI).



Al hablar con radio Rivadavia, Bullrich consideró que, con esta iniciativa, “los derechos de los argentinos están total y absolutamente anulados, mientras que hicieron un bollito a la Constitución y la tiraron a la basura”.



Según el proyecto de ley impulsado por gobernadores peronistas, cuyos ejes fueron debatidos ayer entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, la Corte Suprema aumentaría sus miembros de los actuales 5 a 25 integrantes, de los cuales 12 serían mujeres.



Por su parte, el presidente de la UCR, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, manifestó que "en este momento la prioridad no es la Corte" sino "resolver el problema de la inflación y la pobreza”. “La política tiene que pensar en la Justicia para resolver los problemas de la gente y no sus problemas judiciales", dijo Morales.



También rechazó una eventual ampliación de la Corte el gobernador de la provincia de Corrientes, el radical Gustavo Valdés, quien sostuvo por redes sociales: “Rechazo cualquier intento por ampliar la Corte Suprema de Justicia, proyecto absolutamente innecesario cuando las necesidades de la gente son otras”.



Sobre este tema también habló en las últimas horas el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien sostuvo que el proyecto implica “un intento de avance del Gobierno sobre el Poder Judicial".



“No estoy de acuerdo; creo que es un intento de avance del Gobierno sobre el Poder Judicial como lo fueron la reforma judicial, el intento de cambiar la ley del Procurador y el intento de avanzar sobre el Consejo de la Magistratura”, indicó el jefe de Gobierno porteño.



Por su parte, por la red social Twitter, el titular del bloque de la UCR en la Cámara de Diputados, el radical Mario Negri, expresó que “los gobernadores peronistas tienen el sueño húmedo del caudillo: cada uno quiere poner un juez propio en la Corte Suprema”.