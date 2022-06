La biblia y los "pecados" que denunció el intendente de Malargüe por el monumento que construirá

Luego de que MDZ, revelara ayer que el intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda, impulsa un monumento a la biblia junto a un boulevard por 2,2 millones de pesos, el jefe comunal salió a hacer declaraciones en su página de Facebook contra concejales opositores y propios. Con un largo texto, dejó el hermetismo sobre el tema y tituló "perversidad" para referirse a las críticas que recibió del concejal que preside el bloque del Frente de Todos, Andrés Risi; el edil radical Martín Palma, Francisco Parada (concejal del Partido Federal quien no quiso hablar para la nota de MDZ pero ha hecho declaraciones públicas en Malargüe) y la pastora Ana María Zalazar quien también había cuestionado la iniciativa.

"Los enemigos de #Malargüe vienen por todo y no es una novedad. Ya no basta la mentira, la mala fe; ahora estamos llegando a límites inexplicables y no voy a permitir que se metan con el vecino", lanzó primero.

Luego, cuestionó a los concejales por haber aprobado el presupuesto donde figuraba la obra y haber salido a criticarla. "Vamos a aclarar -paso a paso- a la Pastora Zalazar Camiolo, a los Concejales: Risi, Palma y al ex responsable de cuidar los bienes patrimoniales del municipio, Francisco Parada como es el tema. Antes una reflexión; la obra FUE APROBADA por los Concejales ¿Ahora la critican? ¿No sabían de que se trataba la misma y la aprobaron igual? La verdad es que ellos saben de esa zona y los históricos reclamos de los vecinos. Y si saben como es el tema, entonces mienten. Esto define una conducta, la de los embusteros", espetó.

A la pastora Zalazar quien es la presidenta de ARPE (Asociación Regional de Pastores Evangélicos) y se había desvinculado del monumento le dedicó el primer punto de su texto: "No hay un "dueño único de los credos", arrogarse esto es irracional y de una soberbia digna de un enorme pecado capital". Sin embargo, no mencionó en su descargo quiénes son los credos que avalaron el monumento a la biblia que hará.



Después, con detalles, aclaró que lo que ha proyectado " es una obra de más de 1.000 metros cuadrados de pavimento, cordón, cuneta y espacios verdes. Una zona que fue abandonada por otras gestiones durante años y cuya mejora estamos haciendo ahora en beneficio de esos vecinos".

En esa línea, dijo cuánto será el total que se gastará en el monumento, algo que no había sido revelado hasta ahora en la planilla del presupuesto y tampoco ante el Concejo. "Y si, hay un Monumento a la Biblia (que sale solo 80.000 pesos) que está definido de ese modo en el presupuesto porque no hay nada nada esconder". Afirmó además que la obra será realizada con personal municipal y proveedores locales.

En su extenso texto, desvinculó a la obra a Héctor Bonarrico, el ex senador y pastor que está denunciado por el Gobierno luego de haber afirmado que hizo un acuerdo electoral con Cambia Mendoza a cambio de fondos estatales. "Monumento que NADA tiene que ver con el Pastor que menciona la nota (él lo dice expresamente) ¿Tan mal estamos?¿Cómo se puede mentir así?", cuestionó.

Por último, pronunció una polémica expresión. "Hay una frase que dice "El ladrón cree que todos son de su condición"; aquí eso NO VA. Alguien que no fue capaz de cuidar el patrimonio de su pueblo se autopondera como un mesías del "todo vale" y hoy ¿ataca una obra que beneficia a los vecinos?". Recibió comentarios de quienes viven en Malargüe, algunos en respaldo y otros pidiendo obras.