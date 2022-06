El dato de la RTO en Mendoza que preocupa a las autoridades

El Gobierno de Mendoza dio a conocer el nuevo cronograma definitivo para la realización de la Revisión Técnica Obligatoria vigente para todo el 2022. Ante esto, MDZ Radio entrevistó a Orlando Corvalán, director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial y a Eduardo Toranzo, vicepresidente de la Cámara de RTO de Cuyo, para conocer en detalle sobre la efectividad de la nueva ley nacional, la cual fomenta la "seguridad vial" para conductores, pasajeros y peatones de la vía pública.

Después de que el Gobierno nacional implementó el servicio RTO obligatorio para todo el parque automotor del territorio argentino, el mismo entró en vigencia para Mendoza a partir del 1º de enero del 2022 y debido a estas fechas, los Centros de Revisión Técnica estuvieron "colmados por los automovilistas mendocinos" durante el verano, ya que tenían planeado salir de la provincia por vacaciones y uno de los requisitos era tener la revisión al día.

Ante este panorama, las autoridades de Seguridad Vial estimaban que que para estas alturas del año tendrían casi el 80% del parque automotor fiscalizado. Sin embargo, el director de ese área, Orlando Corvalán sostuvo que hasta el momento hubo "una retracción de los automovilistas que todavía no se han sometido a la Revisión Técnica Obligatoria. “En estos meses ha bajado la revisión de los automóviles. No obstante, en el mes de abril hemos contabilizado 250 mil vehículos revisados de un parque automotor realizable de 600 mil rodados incluyendo a las motos”, describió Orlando Corvalán.

Menos de la mitad de los vehículos en Mendoza han sido fiscalizados por las autoridades provinciales y Corvalán indicó que esta situación se debe a que “la provincia ha sido uno de los estados provinciales que más se ha tardado” en implementar esta Ley nacional. “Tal vez una de las posibilidades de que hasta ahora no esté cubierto el 100%, se debe a que han sido los establecimientos privados quienes se encargan de estas revisiones y no el Estado. Seguro que los usuarios se sienten confundidos, porque hubo departamentos que por no contar con centros de revisión, la RTO estaba prorrogada. Sin embargo, es una ley nacional y debemos hacerla cumplir”, aseguró el director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial.

Sobre esto, el vicepresidente de la Cámara de Revisión Técnica Obligatoria de Cuyo Eduardo Toranzo argumentó que desde los Centros de Revisión Técnica esperaban este "presentismo en el primer año de la implementación de la ley". Sin embargo, Toranzo estima que con el correr del tiempo, las revisiones obligatorias se irán incrementando de forma progresiva y que “va a depender del trabajo fiscal de las autoridades que componen el sector de vialidad”. “Se viene realizando un programa de concientización sobre la ley, pero se deben mejorar. Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial al implementar el scoring en las licencias de conducir. El Estado con sus autoridades viales les exigirá a los conductores que tengan la RTO del vehículo al día. Porque cada vez que el conductor sea parado por la policía sufrirá la quita de puntos de su carnet y no podrá conducir su rodado”, sentenció el vicepresidente de la Cámara de Revisión Técnica Obligatoria de Cuyo.

El cronograma para realizar la RTO en Mendoza

Según el director Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial (UESV) Orlando Corvalán, el siguiente cronograma de la Revisión Técnica Obligatoria tendrá vigencia durante todo el año 2022 y la Policía de Mendoza fiscalizará en sus controles, si los conductores han cumplido con la Ley 24.449 y 26.363. Además, quedan exceptuando a aquellos vehículos que tengan la revisión técnica vigente y cuyo tiempo de validez será el que indique la oblea correspondiente.

En este sentido se definieron las fechas de acuerdo a la terminación numérica de la patente del vehículo o moto: