Dura advertencia de María Eugenia Vidal por la falta de gasoil

María Eugenia Vidal aseguró que “el Gobierno debe dejar de pelearse y entender que hay urgencias que no pueden esperar, el gasoil no puede esperar, esta provincia y tantas otras que sufren la falta de gasoil en plena cosecha”. “No podemos estar viendo si hay o no hay gasoil, son cosas básicas. Así como las importaciones, la vicepresidenta se ve que no recorrió, porque hay cosas que no se fabrican en Argentina y que sirven para que las fábricas funcionen. Son cuestiones que tienen impacto en la vida cotidiana como la inflación”, advirtió desde la ciudad de Resistencia.

En la misma línea la diputada nacional de Juntos por el Cambio criticó al Gobierno: "Cuando uno va al supermercado, un litro de leche son $150, un kg de pan $300, un paquete de yerba $500, ¿cómo hace una familia pobre para tomar mate cocido con leche y pan?, ya no hablo de carne que la carne es un lujo, eso es lo imperdonable que haya un presidente y vicepresidenta peleándose en actos, mientras los argentinos sufren de esta manera”.

5 minutos de charla se necesitan con un industrial para entender que para poder producir y exportar, necesitamos importar.

86% de lo que se importa se destina a la inversión.



Cada medida que tomaron en estos dos años y medio demostró que no conocen la realidad de la Argentina.

Vidal realizó estas en el marco de una recorrida nacional que viene realizando desde inicios de año, que incluyó: Chubut, San Juan, Neuquén, Tierra del Fuego, Misiones y Córdoba, en dos ocasiones, y ahora la provincia norteña.

Al respecto de su viaje, la legisladora precisó “este es mi trabajo y como diputada quiero representar mejor a cada argentino”. “Uno no puede representar lo que no conoce, no escucha, no siente, este país tiene una enorme cantidad de oportunidades, en estos días iré a ver a el algodón el maíz, las energías renovables el arroz, la industria metalmecánica, y al mismo tiempo, más de la mitad de los chaqueños son pobres. La Argentina es eso, lo que podemos ser y lo que somos”, el desafío está en cómo hacemos para recorrer ese camino que nos falta”, agregó.

“Quiero ser parte de una generación que ya no recuerde a la Argentina únicamente por Messi o por Maradona, sino que la recuerde por la economía del conocimiento, por la minería, por los alimentos, por la energía, quiero ser parte de esa generación. “Es mucho más importante el para qué qué el quién”, señaló en declaraciones recientes al respecto de las candidaturas de cara al año próximo.