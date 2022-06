Randazzo pide "jubilar" a Cristina y a Macri por "ser parte del problema"

En canal Metro Randazzo afirmó que "tenemos que trabajar para conformar una alianza, digamos que termine con la grieta. Yo lo digo con respeto, la síntesis sería que debemos jubilar a Cristina Kirchner y a Mauricio Macri. Debemos jubilar a Cristina y a Macri porque son parte del problema. La Argentina tiene que tener una mirada hacia el futuro, entonces debemos construir un espacio diferente y ahí también una reflexión final”, sostuvo.

Con respecto a las conflictivas relaciones entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta el exministro kirchnerista sostuvo que “están entretenidos en cuestiones absolutamente menores que poco le importan al hombre común. (...) Es decir, hay una cantidad de problemas enormes, enormes, que realmente deberían consumir la mayor cantidad de tiempo, tanto del presidente como de la vicepresidenta. Sin embargo, eso no ocurre, así que poco preocupa cómo van a terminar: si van a terminar juntos o no, eso seguramente. Será una decisión de ellos. Lo que sí es preocupante es que no estén el 100% afectados a resolver los problemas que tiene la Argentina y que nos preocupan a todos”.

“Cristina no es comentarista ni es dirigente de la oposición. Cristina comparte el gobierno con Alberto Fernández. Ha sido ella la responsable de elegirlo como candidato. De hecho, ella se lo ha atribuido en las últimas manifestaciones públicas que ha tenido, en la carta después de las PASO y permanentemente. De hecho, ha dicho en forma singular 'lo he elegido yo', porque ha sido así. Así que lo que tiene que hacer es hacerse cargo de los problemas que hoy tiene la Argentina”.

Sobre la inflación, Randazzo la describió como un “problema político, no económico” relacionado con "la falta de autoridad política, (...) el Presidente termina siendo un delegado de, en este caso, de la vicepresidente de la Nación. Es un régimen vicepresidencialista. Entonces me parece que hay un problema político grave que requiere de toma de decisiones”.

Sobre la asistencia social, señaló que “los planes sociales necesariamente deben transformarse en trabajo y para eso tiene que haber primero una decisión política. (...) El Estado debe asistir a aquello que estructuralmente está en una situación más vulnerable para que salgan de esa situación, no para que estén condenados eternamente a vivir con un plan”.

Por último, Randazzo calificó como “una estupidez soberana” la importancia que le concede al lenguaje inclusivo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof: “Me parece claramente no estar en sintonía con lo que le pasa a la mayoría de los argentinos. La política ha perdido, digamos, cercanía de la problemática que tiene el hombre común".