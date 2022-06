Javier Milei presentó su "plan motosierra": en qué consiste y qué reformas incluye

El diputado nacional por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, presentó sus propuestas pensando en las elecciones presidenciales de 2023 y contó en qué consiste su proyecto económico, al que denominó "plan motosierra".

Milei se presentó en Córdoba y sostuvo que una de sus primeras medidas si es electo presidente será "recortar abruptamente" y "eliminar de cuajo la obrar pública" para instalar un “sistema de iniciativa privada a la chilena”.

"La motosierra no tiene que quedar, también hay que terminar con ese oxímoron llamado empresas públicas”, agregó Milei, quien dijo que pretende terminar con el “aguantadero de ñoquis y parásitos”.

Sin embargo, sorprendió al asegurar que entregaría Aerolíneas Argentinas a los empleados porque “nadie la va a querer comprar”. "Hay que avanzar en la privatización de todas las empresas. Fíjense el desastre que causó el kirchnerismo en YPF", sostuvo.

Javier Milei la rompió toda en Córdoba: “Durante los últimos 2 años nos han robado 11 puntos del PBI… Por eso se aferran a esa BASURA llamada Banco Central.”@JMilei pic.twitter.com/ujhmf3OfIk — Agarra la Pala (@agarra_pala) June 25, 2022

“Terminemos con esta joda, con este oxímoron: no tiene que existir esta fuente de choreo, hay que dejar todo en manos del sector privado”, completó Milei.

Milei también enumeró sus propuestas sobre el futuro de los subsidios de la energía, los planes sociales y los jubilados. Con respecto a los subsidios energéticos, explicó que terminará con la financiación del consumo de los servicios, algo que consideró como “un verdadero escándalo”.

No obstante, aclaró que el plan “motosierra” no afectará a los jubilados, a los beneficiarios de los planes sociales o a los empleados públicos, ya que aclaró: “Estamos yendo contra la casta, no contra la gente de bien”.

Milei también anticipó que impulsará una reforma previsional que estará acompañada por seguros de desempleos que se puedan “contratar libremente”. Las jubilaciones que sí “desaparecerían” durante su gestión serían las de privilegio.

Para controlar la inflación, Milei propuso eliminar el Banco Central. Además, anticipó que luego de realizar estas transformaciones fomentará reformas de salud, educación y seguridad. "El precio de la libertad es su eterna vigilancia, y no solo debemos dar la batalla política, sino seguir peleando la batalla cultural", cerró eufórico el diputado libertario.