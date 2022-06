La CAME denuncia la falta de "empleo genuino de calidad y de alta productividad"

El titular de la CAME también afirmó que “el crecimiento económico requiere estabilidad macroeconómica y previsibilidad”. Durante el evento, organizado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social y que este año tiene el lema “Integración y trabajo para una Patria de hermanos”, González se refirió al contexto actual del sector pyme que representa la entidad, y que da trabajo a 4,5 millones de personas, y aseguró que ”el crecimiento económico es el resultado del crecimiento de cada una de las unidades económicas que componen el universo pyme” y que “requiere estabilidad macroeconómica y previsibilidad”.

“Los empresarios Pyme queremos y debemos lograr que nuestras empresas crezcan. Pero para eso, necesitamos financiamiento. No hay crecimiento sin inversión y no hay inversión sin financiación. Ni aquí, ni en ningún lugar del mundo”, manifestó, y agregó: “No podremos salir del estancamiento estructural, ni resolver el deterioro socio económico, si no se genera empleo genuino de calidad y de alta productividad, cuestión que no sucede desde el año 2011”.

En este sentido, precisó que “no se puede generar empleo de alta productividad si no se estimula al sector privado, al desarrollo productivo, a la creación de empresas y no se impulsa a los emprendedores”, del mismo modo que “no se pueden crear empresas ni impulsar el emprendedurismo si no se pone a la inversión del sector privado como motor fundamental del proceso de crecimiento y desarrollo”. Sobre este último concepto se explayó para afirmar que “no se puede sostener un proceso de inversión y crecimiento si no es acompañado por el crecimiento de las exportaciones que permite financiar genuinamente ese proceso”.

“Las Pymes no solo somos el motor de la economía al ser los responsables de más de la mitad del PBI de nuestro país. También somos el motor del crecimiento con inclusión. Crecer, crear puestos de trabajo y distribuir equitativamente la riqueza generada: eso es una economía pyme y desde CAME estamos 100% comprometidos en construir un país con inclusión”, concluyó.