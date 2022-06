"El Estado está presente pero no se mueve"

Coordinados por el periodista Mariano D'Arrigo del diario La Capital, los expositores analizaron la situación actual del país, la configuración de las fuerzas políticas, el “fenómeno Milei” y expresaron sus perspectivas sobre el mediano plazo.

Para iniciar el debate, Malamud situó al país en un momento donde “la política en el sentido de mecanismo de convivencia funciona, pero las políticas como instrumentos para cambiar las cosas, no” y dio la razón: “El Estado está desmantelado, está presente pero no se mueve. Si comparamos con la alternativa de una sociedad violenta, esto es bueno; si comparamos con una sociedad que va hacia adelante y regula los conflictos, esta estabilidad política es una parálisis”.

En ese orden, según el politólogo argentino residente en Portugal, “el problema no es político; lo sería si hubiera autoritarismo; el problema es económico: no crecemos y tenemos inflación. El problema de la política es que no resuelve los problemas económicos, que son de producción y distribución".

Arena coincidió en cuanto a que “lo que falla de la política son los resultados. Algunos creen que la gente vota mal y se equivoca. Creo que vota por quien siente que la representa y le ofrece resultados concretos. Hoy no hay otra agenda que la inflación y la criminalidad. Cuando no hay respuestas surge la anti-política, que hoy vemos en algunos cachivaches sin representación territorial”. Arena nació y creció en Villa Caracol, uno de los barrios más pobres de Bahía Blanca. Su nombre empezó a sonar después de una charla TEDx llamada «¿Qué tienen los pobres en la cabeza?», que se hizo viral.

En este punto, Casullo se refirió a la irrupción de Javier Milei al tiempo que apuntó a la “porteñización de la política en los últimos 12 años, sobre todo a nivel presidencial y congresional. Todo se juega en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. El propio Milei es un fenómeno eminentemente porteño. Estamos discutiendo una figura que sacó el 17% en una ciudad"

En cuanto al futuro del líder libertario, Malamud consideró que “tiene todas las chances de diluirse como todas las terceras fuerzas surgidas desde el 83” y recordó los casos de Oscar Alende, Álvaro Alsogaray, Aldo Rico, Ricardo López Murphy, Chacho Álvarez, Francisco de Narváez, Elisa Carrió y Sergio Massa.

Casullo apostó a “las capacidades que no necesariamente están en la política o en el sector privado. Venimos de una pandemia en la que la sociedad apostó por la salud pública, aceptó las vacunas y se recuperó de una caída del 10% de la economía en 2020. Fuimos capaces de discutir la legalización del aborto de manera intensa y pacífica. Es importante que haya liderazgos pero el desafío es pensar nuevas formas de comunidad”.

Por su parte, Stumvoll relativizó la posibilidad de “levantamientos” como los que se están dando en algunos países latinoamericanos y mencionó “el poder regulatorio del peronismo. Hasta el Papa tiene una perilla de esa caldera”, graficó el politólogo roldanense, analista político asociado en Eco GO.

Malamud, en cambio, advirtió que “hay que pasar dos inviernos, va a faltar gas y va a aumentar su precio y esto en América latina significa estallido social. Cualquier cosa puede prender la mecha: una corrida cambiaria, un hecho de violencia institucional, un caso de corrupción”.

