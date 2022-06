El duro invierno que deberá pasar el Frente de Todos

Luego de las críticas de Cristina Fernández de Kirchner hacia los movimientos sociales, el Movimiento Evita conducido por Emilio Pérsico decidió crear un espacio político que integre el Frente de Todos para competirle al kirchnerismo en las próximas PASO del 2023. En ese juego de la interna, por ahora se mantienen leales a Alberto Fernández.

La vicepresidenta redobló la apuesta contra el albertismo y se reunió con Carlos Melconian, titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, para tantear un diagnóstico de la situación, como lo vino haciendo con buena parte de los economistas argentinos. También es otra muestra de su creciente desconfianza y recelo hacia Martín Guzmán.

La Mesa del Poder, programa que se emite en MDZ Radio, entrevistó a Gustavo Marangoni, analista político y expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. "La novela del Frente de Todos" posee “capítulos tan veloces que hasta los propios analistas sienten que viven en el pasado cuando tienen que estudiar nuestra realidad nacional”, dice Marangoni.

“Hace menos de una semana hablábamos de la renuncia de Matías Kulfas y todo lo que implicaba esa ausencia para el Ministerio de Producción. Sin embargo, antes de terminar la semana, los analistas tenemos que hablar sobre la nueva vinculación de Cristina y actores cercanos a Juntos por el Cambio. Hoy la vicepresidenta se reunió con Carlos Melconian. Eso nos permite dilucidar algo que no es extraño para el kirchnerismo: no soportan a Martín Guzmán como ministro de Economía ”, argumentó el entrevistado.

Gustavo Marangoni, analista político.

“Por eso, estos acontecimientos nos dejan desactualizados a todos los especialistas por la velocidad con la cual suceden y nuestra realidad como ciudadanos nos demuestra que los argentinos estamos nerviosos no por los índices inflacionarios, sino porque nos sobran pesos en vez de dólares en las reservas del Banco Central", aseguró.

El analista político sostuvo que Martín Guzmán deberá pasar “un frío invierno para confirmar que sigue como funcionario de Gobierno, pero dependen de dos características principales, la expectativa y la confianza” de los argentinos. “Porque la economía no solamente descansa a través de los números financieros, sino que también se apoya de pilares que no son económicos. Por ende, estas dos características que necesita Guzmán para seguir no las posee y deberá pasar un largo invierno para conocer si seguirá o no como nuestro ministro".

Entre 2007 y 2015, Marangoni fue director, vicepresidente y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por lo cual, se le consultó sobre qué respuesta encontraría para que los clientes bancarios como las entidades financieras vuelvan a invertir en créditos sin arrojar valores morosos. “Este tema es muy sensible, ya que el problema de la banca pública en pesos es que la llenan de bonos. Y esto se resuelve a partir de un regulador, porque hemos llegado a un momento donde tu exposición pública es más que si la comparamos de un privado y esto significa que estamos en problema”, sostuvo.

El Gobierno sigue sin reacción

"Los problemas del país ya no dependen si definimos disputas políticas para resolverlos. Son problemas ya sin límites y que no tienen retorno", dijo Rubén Rabanal haciendo referencia a que el Gobierno no reacciona para poder domar la crisis de fondo en lo económico y social. El periodista explicó que "la deuda en pesos cotiza a niveles de default y los números de junio demuestran que en menos de 30 días los bonos han caído hasta 25%".

"Nuestra deuda en pesos se encuentran en niveles de default, sumado a que el mercado no quiere tomar ni un peso en nuestra moneda. Hoy hubo bonos en dólares que cayeron un 5% y esto significa que el mundo sigue sacándose de encima activos argentinos y el Gobierno no reacciona", afirmó Rabanal.

Además, añadió: "Estas operaciones del mercado le llegan a la gente, por ejemplo cuando vas al supermercado y los precios de los productos suben a raíz de la inflación. El Estado siempre corre atrás de esta situación: trata de subir el salario mínimo vital y móvil para paliar la inflación, pero las medidas del gobierno siguen siendo insuficientes y todos los días la gente pierde".

Reunión entre Cristina y Melconian

Después de la afirmación de Cristina Fernández de Kirchner en el acto con la CTA sobre el "festival de importaciones", el gobierno volvió a entrar en un ejercicio de desmentidas y contradicciones, en general sobre datos imprecisos. La Mesa del Poder consideró que "la vicepresidenta está muy lejos de la realidad del país" y "sabe muy poco de economía, pero conoce lo que le conviene".

Por este motivo, la estrategia de Cristina Fernández de Kirchner es rodearse con "los economistas más relevantes del país para diferenciarse del albertismo", que no ha podido revertir su imagen con la ciudadanía y menos con inversores externos. Alejandro Cancelare describió que la foto entre la vicepresidenta y Carlos Melconian, expresidente del Banco Central de la presidencia de Mauricio Macri, demuestra que "Cristina hará lo que sea para zafar del desmadre del Gobierno nacional".

"La vicepresidenta ha demostrado que está preocupada por la situación económica y se muestra como una líder que está dispuesta a lo que sea para solucionar las problemáticas del Estado. Sin embargo, la expresidenta se preocupa, pero no hace nada y no toma decisiones importantes", aseveró Cancelare.

Al mismo tiempo, recordó que en la semana se reunió con un grupo de consultores políticos y financieros. Casi todos le aseguraron que " lo mejor que hizo Argentina fue haber firmado con el Fondo Monetario Internacional, ya que la entidad les administró un plan de contingencias, que a la clase política no se le hubiese ocurrido". "Estos especialistas me describieron que estamos viendo problemas económicos gracias al acuerdo con el FMI. Porque nos permiten ver un horizonte hacia donde vamos y si no hubiésemos ido con la entidad estaríamos aún peor como país", señaló el periodista.

La Mesa del Poder edición nacional

La apuesta periodística de MDZ que analiza la política y la sociedad con la participación de Marcelo Arce, Rubén Rabanal y Alejandro Cancelare. El programa se emite todos los lunes y viernes de 20 a 21 por MDZ Radio.