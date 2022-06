La presión que ejerce la oposición para aprobar la Ley de Alquileres

En medio del debate que deja en evidencia las diferencias políticas entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la Ley de alquileres es una de las batallas legislativas, que tanto el oficialismo como la oposición no quieren perder. El miércoles, en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el peronismo consiguió las firmas necesarias para emitir el dictamen obteniendo la mayoría de la Cámara y también la coalición de Juntos por el Cambio obtuvo la aprobación de su dictamen de minoría.

Hasta el momento hay dos proyectos de ley que pretenden modificar la jurisprudencia que legisla los alquileres a nivel nacional, pero todavía se desconoce cuándo las iniciativas serán presentadas en el recinto de la Cámara baja. Sin embargo, Juntos por el Cambio ha manifestado que "tienen previsto convocar una sesión especial para la última semana de junio", antes de que la Cámara ingrese en su periodo de receso.

Tras este panorama, MDZ Radio entrevistó a la diputada nacional de la UCR, Jimena Latorre, quien manifestó que “si se logra la modificación" será por la iniciativa de Juntos por el Cambio que "conoce la realidad de los argentinos" y “no como el Frente de Todos, que solamente busca crear nuevos impuestos”.

Jimena Latorre, diputada nacional de la UCR.

A raíz de que la oposición posee amplia mayoría en Diputados, su dictamen podría obtener su media sanción, pero no ocurría lo mismo en el Senado, ya que el Frente de Todos tiene más bancas a su disposición. Por esta razón, la legisladora nacional sostuvo que “el oficialismo tendrá que dar una solución urgente a los miles de inquilinos del país" que no pueden acceder a un inmueble para vivir.

Asimismo, la diputada sostiene que los votos en la Cámara Alta “tal vez den una sorpresa, ya que el compromiso político excede al ego partidario del Frente de Todos".

“Lo más coherente es que tanto en Diputados como en Senadores ellos tengan una respuesta relevante de cara a la ciudadanía”, ironizó la legisladora nacional haciendo referencia a que “al Frente de Todos no le interesa modificar la Ley de alquileres”, salvo que sea la suya, que “impone un nuevo impuesto a la renta ociosa”.

Por otro lado, Jimena Latorre declaró que el proyecto de modificación que presentó el peronismo fue “pobre”. “Ellos quieren agregar un impuesto más. Me hace pensar que el oficialismo solamente quiere crear impuestos y no quiere ver los problemas del mercado”, remarcó.

“Creo que en este como en muchos otros aspectos, el Frente de Todos no quiere dar su brazo a torcer para no tomar decisiones que impliquen reconocer que la inflación que no la pueden controlar”, sentenció la diputada nacional de Juntos por el Cambio.