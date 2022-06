El Movimiento Evita no perdona a Cristina Fernández de Kirchner y lanzó duras acusaciones

Al inicio de la semana, Cristina Fernández de Kirchner, en pleno acto realizado por la CTA, criticó duramente a Alberto Fernández y a los movimientos sociales. La vicepresidenta argumentó que “las organizaciones piqueteras han tercerizado las facultades del Estado” y por ende, “el Ejecutivo tendrá que ir eliminando” las asignaciones sociales paulatinamente.

Tras estas declaraciones, algunos dirigentes sociales han manifestado discrepancias con Cristina Kirchner y el kirchnerismo. Por esta razón, el programa "La Mesa del Poder", que se emite por MDZ Radio, entrevistó a Luis Böhm, exsenador provincial del PJ y secretario general del Movimiento Evita de Mendoza, quien tuvo duras palabras contra Cristina y la acusó de estar lejos de la realidad. Además, declaró que la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) se unirá a la CGT para solucionar “los problemas que el Ejecutivo nacional no ha podido resolver” en su gobierno.

Luis Böhm

El exsenador provincial sostuvo que la La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) se unirá a la mesa de la CGT y trabajará en conjunto con la CTA para resolver el desempleo y la precarización laboral de los argentinos. Por lo cual, Böhm comentó que los tres frentes gremiales se preparan de cara a 2023 para crear soluciones y no "criticas no constructivas” que “continuamente” provienen desde las autoridades del Gobierno nacional hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. “Es muy fácil criticar a los más vulnerables sabiendo que estas personas son producto de sus políticas de Gobierno y al ser de clases populares no tienen los medios ni la voz para defenderse”, comenzó diciendo el entrevistado.

A pesar de que la vicepresidenta argumentó “querer sacar los planes sociales para crear empleo”, el dirigente peronista compartió este punto de vista y aseguró que estos programas no funcionan para resolver los problemas de fondo. ”Hemos presentado 6 proyectos de ley al Congreso de la Nación para plantear la discusión de fondo. Desde los movimientos sociales no queremos más planes sociales, queremos que generen trabajo, ya que con una curita no se puede sanar nuestra realidad”, aseveró.

"Lo que no controla, lo destruye"

El secretario general del Movimiento Evita en Mendoza puntualizó que “el peronismo que pregonan en su organización social es más comunitario y organizado”, todo lo contrario al que divulga la vicepresidenta en cada conferencia de prensa “criticando a los más vulnerables”.

“Ella todo lo que no puede controlar lo destruye y lo pudimos ver cuando terminó su última gestión presidencial, que terminó con 5 centrales sindicales. Por eso, en su momento, estigmatizó a los docentes y ahora se la agarra con los sectores más populares”, apuntó el exsenador provincial del PJ.

Además señaló: ”Tiene una visión de que el Estado es y fue suyo. Cristina piensa que gracias a ella los argentinos tenemos tantas cosas que antes no teníamos, pero desde los movimientos sociales tenemos un concepto más peronista, que responde a cumplir las necesidades de la gente. Y lo que ella llama tercerización del Estado, nosotros pudimos llegar a más de 4.000 barrios populares, donde él Gobierno y las instituciones no llegan y no resuelven las problemáticas del desempleo”.

“Por eso pedimos más trabajo digno en cada movilización. Desde 1983 hasta el presente, los políticos no han querido mirar nuestra fea realidad y eso quiere decir que han fracasado queriendo resolver la pobreza. Ante esta razón, no gustó que Cristina salga a criticarnos sin proponer un plan al respecto y para ellos es mucho más fácil pegarle a los más débiles”, enfatizó el dirigente peronista.

Por otra parte, Luis Böhm buscó derribar “el mito de que el Gobierno de Mendoza no tiene injerencias sobre el manejo de las asignaciones del Potenciar Trabajo" otorgadas por el Ministerio de Desarrollo Social y sostuvo que “la mitad de las asignaciones del programa son manejadas por el Ejecutivo provincial y los municipios” de la provincia. “De los 14 mil Potenciar Trabajo que tiene Mendoza del mes de febrero, 7 mil están en manos del Gobierno provincial y los municipios. Entre los municipios que más planes tienen se destacan el departamento de San Martín y el de Capital.

“Y la otra mitad de los 7 mil, están administradas por las organizaciones sociales que van desde las comunidades piqueteras y no piqueteras, fundaciones amigas del gobierno y no afines a sus políticas, iglesias y entre otras instituciones. Hay un gran abanico de organizaciones civiles que están canalizando la postulación de estas personas que quieren obtener un Potenciar Trabajo para estar afectado en la unidad productiva del país”, sentenció.