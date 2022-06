El gremio de los estatales amenaza al Gobierno con una huelga general

Tras el paro general que llevó adelante la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para reclamarle al Gobierno de Rodolfo Suarez por salarios “dignos” para sus trabajadores, MDZ Radio habló con Roberto Macho, secretario general del gremio mencionado. El delegado sindical denunció que “hubo un sector de la salud que arregló salarios por fuera de los ámbitos paritarios” y adelantó que “si Víctor Ibañez (ministro de Gobierno) no llama al diálogo a los estatales, los mismos irán a una “huelga generalizada” convocada para la próxima semana.

El gremialista adelantó que los trabajadores estatales decidieron ir a una "huelga generalizada", si el Gobierno provincial no presenta una propuesta superadora y no llama al diálogo a los trabajadores antes del próximo jueves. “Ya se lo hemos comunicado al Gobierno antes de terminar la semana y afectaría, tanto los trabajadores de la salud como los trabajadores de la educación que son afiliados a nuestras organizaciones. Esto es una rueda que inició a rodar y la provincia tendrá que ir velando por nuestros trabajadores que no llegan a fin de mes. Los sectores nucleados en ATE, APEL y la CGT llevarán a cabo esta medida sino hay diálogo”, dijo el dirigente sindical.

Macho denunció que el Gobierno de Mendoza ha negociado por fuera de los ámbitos paritarios y ha favorecido a un sector considerado como la “élite de la salud”, ya que “han acordado salarios que superan los 800 mil pesos y llegan hasta el millón” para unos pocos del sector de la salud. ”Esta práctica que realizó el Ejecutivo produce una gran desigualdad salarial entre los trabajadores de la salud, donde algunos profesionales no logran cubrir la canasta básica alimentaria”, sostuvo.

“Estos acuerdos se dieron por fuera de los ámbitos paritarios. Desde ATE estamos en 14 de las 19 paritarias salariales que tienen los gremios con el Estado y en ninguna negociación se acordó eso. Lo que sí vimos, fue que en la última liquidación de sueldos hubo un sector de la salud que pasó de cobrar $300.000 a casi un $1.000.000 en menos de 3 meses. Por ende, ATE le entregó al ministro Víctor Ibañez la denuncia correspondiente para que el Estado investigue por qué se dieron esos aumentos para esas pocas personas”, enfatizó el dirigente sindical.

Frente esta situación, el secretario general del gremio de los estatales remarcó que “hay trabajadores de la salud que cobran entre $60.000 y $100.000 como media y los mismos sufren la pérdida de sus salarios a causa de los fenómenos inflacionarios” y declaró que los profesionales necesitan del “aumento de emergencia de $40.000” para llegar a fin de mes. Esta medida de emergencia ,ATE ya se la ha comunicado en varias oportunidades al ministro de Gobierno Víctor Ibañez y que todavía "no han obtenido" respuestas al respecto.

“Este dinero iría destinado todos los meses para los trabajadores estatales y les presentamos al Gobierno la fundamentación de donde podría sacar el dinero para lograr este salario de emergencia. La provincia posee estos fondos y no puede esperar hasta finales de julio para pagarlo”, concluyó Macho.