Rodolfo Suarez rompió el silencio sobre el caso Bonarrico y lanzó un dardo al PJ

El gobernador Rodolfo Suarez se refirió públicamente por primera vez a la controversia política generada a raíz del subsidio millonario que el Gobierno provincial otorgó y luego quitó a la fundación del exsenador aliado del oficialismo Héctor Hugo Bonarrico. El mandatario destacó la transparencia con que se manejó el Ejecutivo y cuestionó el “uso político” que ha hecho el Partido Justicialista (PJ) del caso.

Hace prácticamente un mes, se generó una fuerte polémica en la provincia por las declaraciones del pastor y exlegislador Bonarrico en MDZ Radio, donde afirmó que el subsidio de al menos 18 millones de pesos que recibió su fundación Acción Social fue parte de un acuerdo político electoral. La reacción del Gobierno provincial ante esos dichos fue dar de baja el convenio por el que se otorgaba el beneficio y denunciar al ex aliado legislativo de Cambia Mendoza.

Este jueves, Suarez encabezó el acto de inauguración del nuevo edificio del Ministerio Público Fiscal en el Polo Judicial Penal y allí se refirió por primera vez al hecho en una conferencia de prensa.

“Nosotros actuamos con absoluta transparencia. Publicamos nuestros decretos en el Boletín Oficial como corresponde y se llevó adelante un convenio con esta fundación que es reconocida, que tiene llegada a barrios vulnerables en la provincia”, señaló el gobernador sobre las razones por las que se otorgó el subsidio.

Asimismo, explicó por qué decidió darle de baja. “Hubo una declaración del presidente de la fundación donde aparentemente el objeto no sería el mismo que escribió y firmó. Cuando yo escucho las declaraciones que ha estado dando que han sido muy confusas y ante la menor duda, en cinco minutos yo di de baja el convenio”, indicó.

“Es un convenio que no lo descubrió nadie porque nosotros lo publicamos. Si este señor hubiese dicho que esto es para llegar a los sectores vulnerables, para los chicos que no tiene trabajo e iniciarlos en lo que es la industria del conocimiento, acá no había ningún problema. Este señor confundió todo y ante esa confusión y la menor duda, este gobernador con absoluta transparencia, le dio de baja”, manifestó el mandatario provincial.

Por otra parte, Suarez lanzó un dardo contra la oposición por intentar aprovechar políticamente lo sucedido y cargó directamente contra los referentes del PJ. “Acá en Mendoza hay ciertos dirigentes que no tienen autoridad moral para hablar, por lo que está ocurriendo en el país y que es de público conocimiento”, advirtió.

En este sentido, sostuvo que existe un “uso político de todo esto, de gente que no tiene autoridad moral”, haciendo referencia a los dirigentes del peronismo.

El gobernador subrayó que por la “situación crítica de pobreza que vive el país” desde el Estado provincial se asiste económica a muchas fundaciones que trabajan con sectores vulnerables. “Nosotros tenemos muchísimas fundaciones que ayudamos. El Presupuesto nos autoriza a canalizar ayudas en esta emergencia social de esta forma”, sostuvo.

Finalmente, concluyó señalando que “nosotros lo que hacemos es actuar con transparencia y de cara a la gente. Los mendocinos y las mendocinas sabrán a quién creerle y a quién no creerle”.