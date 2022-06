Encuesta: la abismal diferencia entre los presidenciales del FDT y JxC en una provincia clave

La encuestadora DC Consultores realizó un estudio de opinión en Mendoza en el que indagó sobre la intención de voto de eventuales candidatos a presidente en 2023. El relevamiento arrojó una abismal diferencia entre el respaldo de los principales figuras de la coalición opositora de Juntos por el Cambio y el oficialista Frente de Todos.

La encuesta de opinión pública se llevó adelante entre el 14 y el 16 de junio y se relevaron 740 casos en la provincia.

Una de las consultas apuntó a la intención de voto de una serie de políticos que podrían postularse a la presidencia en 2023. Quienes obtuvieron el mayor respaldo fueron los referentes del PRO, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri.

La ex ministra de Seguridad tuvo un 35,8% de “voto seguro”, mientras que el 34,3% la votaría si no hay otro y 29,9% nunca lo votaría. Mientras que al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un 20,3% lo voto seguro, un 45,1% lo votaría si no hay otro y 34,6% nunca lo votaría.

En tanto, al expresidente Macri un 18,7% lo vota seguro, 46,1% lo votaría si no hay otro y 35,2% nunca lo votaría.

Otro dirigente opositor que aparece en el relevamiento es el diputado nacional radical Facundo Manes, a quien un 9% lo vota seguro, un 60,2% lo votaría si no hay otro y un 30% nunca lo votaría.

El importante respaldo que obtienen las figuras opositoras se contrapone al mayoritario rechazo que tienen los dirigentes del Frente de Todos.

A la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el 16,9% de los encuestados la vota seguro, el 12% la votaría si no hay otro y el 71,1% nunca lo votaría. A su vez, el actual presidente Alberto Fernández solo lo acompañaría seguro el 7,1% y el 17,2% lo haría si no hay otro, mientras que el 75,7% nunca lo votaría.

Por detrás se ubica el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, quien apenas tiene un voto seguro del 6,7%.

Otro eje de la encuesta se encarga de medir específicamente la intención de voto del diputado de La Libertad Avanza Javier Milei en una eventual postulación a presidente. El dirigente libertario registra un mayoritario rechazo entre los encuestados.

Al consultar por cual motivo votaría a Milei, el 58% respondió que “haga lo que haga no lo voto”. A su vez, el 19,2% dijo que lo haría para que no gane el kirchnerismo; el 15,6% porque le gustan sus ideas; el 4,5% porque está en contra de la clase política y el 2,7% porque no quiere que gane Macri.