El insólito cruce entre Javier Milei y el club Sacachispas

El diputado nacional por el frente La Libertad Avanza, Javier Milei, mantuvo un insólito cruce en redes sociales con la cuenta oficial del club Sacachispas, de donde salieron a "chicanearlo" por "no haber pisado nunca Villa Soldati".

Todo comenzó cuando Milei mencionó a Sacachispas de manera despectiva durante una entrevista que concedió este lunes en el canal La Nación+. "Yo entiendo el chiquitaje de la discusión local de mirar el partido de Sacachispas, pero yo estoy mirando un partido más grande", aseguró el diputado libertario.

Desde la cuenta del club recogieron el guante y salieron a contestarle a Milei con una picante chicana. "O sea, como vas a ver un partido de Saca, si con esa peluca se nota que nunca pisaste Soldati", ironizaron en redes sociales.

Lamento mucho que no estén al tanto de mi pasado futbolístico. Al baby jugaba en El Ideal (de Villa Lugano) y varias veces enfrenté al Villa Soldati del turquito Mohamed (ambos somos de la categoría 1970).

No sólo eso, sino que además he ido a Av. Cruz y Au. Cámpora varias veces. https://t.co/Jryk0PLiM5 — Javier Milei (@JMilei) June 21, 2022

En varias oportunidades Milei ha contado que en su juventud, de 1987 a 1989, fue arquero de Chacarita Juniors en las divisiones inferiores y que estuvo cerca de jugar en Primera División, por lo cual no se tomó nada bien la chicana del club Sacachispas.