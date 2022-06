Una diputada kirchnerista se dio vuelta y cambió 180 grados su opinión de Boleta Única

"Estos son mis principios, pero si no le gustan, tengo otros". La frase se le atribuye a Groucho Marx, aunque parece quedarle a medida a muchos dirigentes políticos. Esta semana, la diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Uceda, cambió 180 grados su postura frente a Boleta Única y pasó de pedir el debate a decir que siente "vergüenza" de como legisladores cuestionan el sistema electoral por el cuál fueron elegidos en sus bancas.

"Nadie resiste archivo", reza otro dicho popular y también abundan los ejemplos. Hace menos de un año Marisa Uceda brindó una entrevista en MDZ Radio en la que remarcó la importancia de debatir sobre la implementación de Boleta Única Papel. "Coincido con que ese debate hay que darlo", manifestaba e incluso cargaba contra el cornejismo por no implementarlo.

"En Mendoza no hay Boleta Única ¿Sabés por qué no hay Boleta Única? Porque Cornejo (Alfredo) impidió ese debate. De Marchi (Omar) se lo pidió y Cornejo se negó a darlo y lo trató de tirar proyectos a la tribuna en los medios de comunicación. Entonces que no sean caraduras", manifestaba el 6 de octubre.

Pero algunos meses después la situación cambió. Juntos por el Cambio presentó un proyecto en el Congreso de la Nación y llegó a la Cámara de Diputados que integra Marisa Uceda. A pesar de que en el pasado sostenía que era algo importante, el martes sorprendió con un discurso completamente diferente. "A mi me da vergüenza escuchar cuestionar el sistema electoral que nos trajo hasta aquí", disparó Uceda.

Para la diputada de La Cámpora no es momento de dar este tipo de debates sobre todo teniendo en cuenta que "el sistema actual funciona bien". Para Uceda está mal decir que se reduce el gasto electoral con este sistema porque para ella no es un gasto sino una inversión.

Incluso desplegó una enorme lista intentando demostrar que en provincias como Buenos Aires es imposible implementar Boleta Única en las PASO por la enorme cantidad de candidatos. Otro dato llamativo es que dio a entender que lejos de favorecer a los partidos chicos el nuevo sistema tiende a extinguirlos. El argumento que usó para sostener esa afirmación es que en los países con ese tipo de sistema electoral hay menos partidos políticos.

Ayer la oposición consiguió dictamen favorable. El proyecto presentado propone una boleta que contiene los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y senadores nacionales divididos en el mismo papel.

El cambio de opinión de Marisa Uceda respecto de la boleta única papel.