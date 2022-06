Los "errores" de la AFIP que complican a trabajadores y empresas

Sorprendió a la redacción de MDZ el contacto que tuvieron tres amas de casa para exponer las dificultades que se le presentan para inscribir en la página de la AFIP a empleadas de casas particulares que trabajan en sus hogares. El caso más resonante demostró que realizó la inscripción el último día del mes, cuando contrató a la empleada y a los efectos que quedara regularizada su situación en el mes entrante y la sorpresa es que la página del órgano público la obliga a pagar por el mes que no trabajó.

Las tres, por su parte, no pudieron generar el VEP para cumplimentar las exigencias en forma completa. Probablemente el sistema digital del órgano impositivo digital deba ser revisado, porque es posible que tenga fallas que deban salvarse. Y es imprescindible porque se trata de personas que quieren estar de acuerdo a la ley y no pueden completar su tarea o les cobran de más.

Errores de la "caza en el zoológico"

Lo que resulta de más envergadura, por la cantidad de reclamos de los contribuyentes, por el objeto, por el engorro y los montos reclamados, es el motivo de exposición por parte de varias empresas y personas ante exigencias de la AFIP por supuestas deudas que no son tales. Portando las notificaciones e intimaciones recibidas, los “presuntos incumplidores” mostraban el requerimiento de pago de supuestas deudas no saldadas en años anteriores y reclamadas por no existir en el sistema oficial testimonio de la cancelación.

La queja se centra en que lo demandado a pagar por el órgano impositivo si fue cancelado y tuvieron que volver a recurrir a sus asesores, y perder tiempo y costos en recuperar los comprobantes digitales de lo ya abonado.

¿Falla también del sistema? Los más molestos y acalorados expresaban su desagrado porque en medio de la grave crisis económica, con una presión tributaria elevada y habiendo cumplido, son intimados sin motivo, con todas las dificultades de trabajo, tiempo y costos extras que implica demostrar que lo reclamado ya fue saldado.

Necesidad de recaudar a toda costa, señalan algunos, o el tradicional “tentativa indebida de cazar en él zoológico, afirman los más molestos. Probablemente, dadas las dificultades de las amas de casa y de diversos contribuyentes, el sistema operativo digital de la AFIP deba ser revisado y corregido, para facilitar los trámites y para evitar requerimientos de pago indebidos.

Caso contrario, no se entiende el comportamiento del organismo recaudador, con personas que quieren estar en la ley y con empresas y contribuyentes que han cumplido con sus obligaciones.