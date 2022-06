Gabriela Cerruti vapuleó a Carlos Ronsenkrantz por sus dichos y cometió un error

Durante una disertación en la Universidad de Chile el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz aseguró que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad". Sus dichos fueron repudiados por dirigentes del peronismo y esta mañana la vocera presidencial Gabriela Cerruti cargó directamente contra el magistrado. Pero al hacerlo cometió un acto fallido.

"Si la pregunta es que si nos asombra, la respuesta es 'no nos asombra, el presidente de la Corte expresa el corazón de la doctrina liberal", manifestó Cerruti e incluso remarcó que los dichos de Rosenkrantz toman como base una histórica frase de Eva Perón.

"El titular de la Corte lo que afirma es el corazón de la doctrina liberal. Al margen de que el lo haga dando vuelta una frase de Eva Perón que -no solo para el movimiento peronista o el actual gobierno sino para la mayoría de los argentinos- expresa lo que es un anhelo de los ciudadanos: vivir una vida y buscar la felicidad con el apoyo del Estado y las necesidades básicas satisfechas", aseveró.

Pero el error que cometió Cerruti es que se refirió siempre a Rosenkrantz como el presidente de la Corte Suprema, cargo que dejó hace tiempo en manos de Horacio Rosatti.

Más allá de ese detalle, Cerruti no fue la única integrante del gobierno que salió con los tapones de punta contra el juez. También lo hizo el propio ministro de Justicia, Martín Soria. "Jueces privilegiados, que hablan, piensan y aplican el derecho desde sus propios privilegios. Esta es la Corte que algunos defienden. No entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos. Salvo que las necesidades y los derechos sean los de sus ¿ex? patrones de Clarín", manifestó en las redes.

Jueces privilegiados, que hablan, piensan y aplican el derecho desde sus propios privilegios. Esta es la Corte que algunos defienden. No entienden de necesidades y no creen en ampliar derechos. Salvo que las necesidades y los derechos sean los de sus ¿ex? patrones de Clarín. pic.twitter.com/a6M5ydWBSR — Martin Soria (@MartinSoria_) June 2, 2022

Específicamente, lo que dijo el juez fue lo siguiente: "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables".

Sus dichos fuero festejados por algunos dirigentes de la oposición y criticados severamente por el oficialismo.