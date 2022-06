El sorpresivo candidato que Juntos por el Cambio podría impulsar pensando en 2023

Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, habló este jueves sobre las elecciones presidenciales de 2023 y el armado político de los distintos partidos. Asimismo señaló que no descarta ser candidato por Juntos por el Cambio.

“No puedo asegurar de ninguna manera que no me vaya a postular. Depende de las circunstancias y del plan de gobierno. Hoy me estoy ocupando de ser ministro de Salud de la Ciudad. Vine a eso a la función pública, así que voy a cumplir el plan de gobierno que organizamos con Horacio Rodríguez Larreta", comenzó diciendo Quirós en una entrevista con Futuröck.

Y agregó: "Más adelante se verá en función de los caminos de la vida que me toque transitar. No tengo tiempo como para tomar esa decisión ahora”.

El ministro de Salud es muy valorado por todos por cómo manejó la pandemia en CABA. Según CB Consultora Opinión Pública, Quirós tiene una imagen positiva superior al 60%. Es por eso que desde JxC no descartan una candidatura para jefe de Gobierno porteño o alguna otra función dentro de un posible gobierno nacional.

Con respecto a esto último, dijo: ”Veremos cómo puedo seguir aportando en el futuro”.