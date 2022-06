Docentes de la UNCuyo lamentaron lo sucedido en las elecciones con un contundente comunicado

Los docentes independientes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional de Cuyo lamentaron todo el proceso electoral y manifestaron que fue un proceso "intenso e inefable". También indicaron que la institución "parece no poder resolver" todo lo sucedido en las elecciones de hace dos semanas, más allá de que ya se haya definido a Esther Sánchez y Gabriel Fidel como nuevas autoridades.

"El proceso electoral en la Universidad Nacional de Cuyo y en particular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), que empezó formalmente en el mes de mayo con la presentación y legalización de listas, candidaturas y programas de gobierno está siendo intenso y por momentos inefable. Decimos está siendo, porque la controversia desatada en relación con los resultados del comicio, ha alcanzado un punto álgido que expone a la institución entera a una experiencia cuyo desenlace parece no poder resolverse sin dejar lesiones en el tejido socio- institucional. Tales vivencias suelen requerir de mucho tiempo y buena disposición para curar. No podemos menos que lamentar esta deriva", indicaron los docentes.

"Los resultados arrojados por las urnas, tanto en el nivel de rectorado como en la FCPyS, han desnudado déficits y tensiones. No nos proponemos ahora ahondar sobre estas cuestiones. No obstante, esperamos que sean objeto de análisis y evaluación exhaustiva de la comunidad universitaria cuando las aguas se calmen, ya que no lo fueron en la antesala de las elecciones", continúa el comunicado.

"Una conjetura recorre los pasillos de la FCPyS: la elección directa pareciera haber estimulado una mimetización de las fuerzas en disputa con los aparatos partidarios -sin negar los aportes personales de actores políticos universitarios de inscripción partidaria fluctuante-, reproduciendo prácticas poco virtuosas, propias de las maquinarias electorales. Los mismos actores advertimos este efecto, pero hemos sido hasta ahora incapaces de contenerlo. Los medios se han encargado de reproducir y banalizar esta conjetura, cuando debiera haberse dispuesto de más rigor en el análisis de un actor decisivo en la sociedad democrática mendocina como es la Universidad Nacional de Cuyo", sostienen en el documento

"La conjetura presume también que la misma elección directa habría producido un giro en la confrontación, convirtiendo a la institución académica en un escenario más de la disputa electoral general; anclando el éxito en la obtención de mayoría para los cargos de gestión y dejando en suspenso la decisiva importancia de los ámbitos deliberativos para la institucionalidad universitaria cuya diversidad no debería, ni podría, ser tapada con un dedo", argumentan.

Sánchez y Fidel fueron proclamados ganadores de las elecciones tras la polémica.

"Asistimos en estos días a la instalación de discursos engañosos por alteración de los hechos o por omisión de información que produce confusión en la opinión pública y alienta la pugna intrainstitucional. Lamentablemente, esto no es una consecuencia indeseada, sino el sentido mismo de las acciones que se multiplican exponencialmente en la explotación de las posibilidades ofrecidas por el uso de las redes y sus incontrolables “líneas de fuga”.

Luego dijeron que los estudiantes independientes son la excepción ya que "no se han sumado a la interminable caravana de inculpaciones y tergiversaciones intencionadas conducentes a deslegitimar los resultados del proceso electoral. Cabe pensar que mientras presencian azorados y azoradas la escalada del ‘todo vale’, sientan otros modos de asimilar la complejidad del momento y los expresan en sus dichos y, sobre todo, en lo que deciden no hacer y no decir. Quienes se hayan dado la oportunidad de escucharlos y escucharlas, sin presiones ni oportunismos, saben de qué estamos hablando".

"El malhumor social como contexto de estas elecciones universitarias, cierta tendencia a despreciar la sensatez y a extremar el discurso, han creado un clima poco propicio para que las tensiones opten por las instancias y los canales de diálogo que la universidad y la facultad han sabido darse en otras oportunidades. Tal vez debiéramos mirarnos en el espejo de las y los estudiantes y redescubrir el valor del discurso como desarrollo argumentativo de fundamentos y de acordar los límites que no debieran traspasarse y respetarlos, así como discreción y dignidad en las prácticas. Es deseable que las aprendamos cuanto antes", concluye el documento emitido este sábado por los docentes universitarios.