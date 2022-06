Avión retenido: el Gobierno puso en duda que Al Quds sea una organización terrorista

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, insistió este sábado con la explicación oficial del Gobierno y sostuvo que los tripulantes iraníes que viajaban en el avión venezolano retenido en Ezeiza son instructores de vuelo.

"Se va a terminar comprobando lo que dije", aseguró en declaraciones radiales y aseguró que todas las agencias de Estado "actuaron adecuadamente" en el caso. Además, relativizó los dichos del ministro de Inteligencia paraguayo, Esteban Aquino, quien ayer afirmó que el piloto Gholamreza Ghasemi tiene vínculos con Al Quds.

"Se va a terminar comprobando lo que dije y por lo que me bardearon a diestra y siniestra. La cantidad de tripulantes tenía que ver con que también había adiestramiento que necesita la tripulación venezolana para poder pilotar ese avión. Esos aviones necesitan comandante para poder pilotar", agregó Rossi en diálogo con Radio Mitre.

"Me descalificaron en términos personales, pero no importa. Yo dije la verdad porque dije que era una conjetura mía y no me arrepiento. Tenía una cantidad de presunciones que ahora se están comprobando. Es un vuelo comercial en el que el aumento de la tripulación tiene que ver con el adiestramiento. Eso se va a comprobar con la causa judicial", añadió el titular de la AFI.

"¿Cómo se nos va a escapar la tortuga? Tenés tres elementos: la carga, la tripulación y el avión. El avión pertenece a Conviasa, que es del gobierno venezolano, que tiene restricciones producto delo bloqueo de EE.UU. desde Obama en adelante. Ese bloqueo también castiga a aquellas empresas que le den apoyo logístico, por eso las petroleras con asiento en argentino, incluyendo la estatal, no le cargaron, no es que detectaran algo irregular. Y para el Estado argentino las cosas estaban en los términos que dije: carga que coincidía y miembros que no tenían alertas", explicó Rossi.

Y agregó: “La comunicación del Gobierno paraguayo a través del delegado de la AFI en Paraguay llegó al país el lunes, cuando el avión estaba en la Argentina. Decía que el avión había pasado por su espacio aéreo, que había apagado el transporter por un instante y que el comandante del vuelo era Gasemi".

"Hace un mes el avión con este mismo piloto estuvo en Paraguay: entró y salió", resaltó Rossi, y completó: "Al Quds es una organización que fue declarada terrorista en 2007 por EE.UU., después en 2017 por Israel, pero no está declarada como terrorista por Naciones Unidas. Pongámoslo en el marco respectivo. Aceptamos la denominación de ONU nosotros. Si no, la Argentina la tendría declarada como tal".