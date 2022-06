Avión iraní: Paraguay asegura que el piloto es de la Fuerza Quds iraní

Un nuevo capítulo de polémicas se abrió en el caso del escándalo por el avión iraní que llegó a Argentina con tripulantes de dicho país y otros tantos de Venezuela. En este caso, se debe a que Paraguay desmintió la información brindada por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien había asegurado que Gholamreza Ghasemi, el piloto del avión, no era miembro de la Fuerza Quds iraní, si no que se trataba de un homónimo.

Este viernes, el ministro de Inteligencia paraguayo Esteban Aquino, afirmó que sí se trata del hombre relacionado con el grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“Él ha estado acá en Paraguay. Estuvo en nuestro territorio y eso es algo que sigue abierto y en investigación”, dijo el funcionario paraguayo en declaraciones radiales. “La presencia de esa persona, de acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds, sin ninguna duda. No es parecido, homónimo ni nada. Es preocupante”.

Esto va directamente en el sentido contrario a lo asegurado por Aníbal Fernández, quien el miércoles informó que la Policía Federal había constatado que se trataba de un "homónimo" y no del hombre que tiene vínculos con la Fuerza Quds.

“Nosotros no tenemos la tecnología ni los medios para saber si esta empresa cambió de matrícula, de nombre, quién compró o vendió, pero sí tenemos agencias aliadas e hicimos las consultas”, confirmó Aquino, quien luego agregó: “Estamos restringidos por la ley. Hay cosas que lastimosamente no podemos decir”.

"Sabemos que existen países que financian y patrocinan el terrorismo. Nosotros no podemos ser tan ingenuos y no hacer las alertas correspondientes cuando ingresan personas que han estado directamente vinculadas en ese régimen de terror. Ya sea en el transporte de materiales, de tecnología, de armas, etc. tenemos que precautelar la vida de todos los ciudadanos, en toda la región”, añadió, sin dudar.

Por último, dijo: “Cumplimos nuestro trabajo y obligaciones con patriotismo. A veces tenemos que soportar, tragar sapos y culebras. Hay gente que piensa que esto se puede politizar y trata de desprestigiar. Nosotros no nos involucramos en política partidaria porque esta Secretaría está al servicio de la Nación. Este caso aún está abierto y va a continuar”.