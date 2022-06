Mesa del Poder: el sorpresivo pedido de un dirigente de Bullrich a la UCR, qué hará Macri y detalles del avión venezolano

Enrique Thomas, diputado provincial del PRO y exsecretario de Seguridad Interior, asistió a la "Mesa del Poder”, programa emitido en MDZ Radio, y le pidió a la UCR (Unión Cívica Radical) que le den mayor participación a los partidos minoritarios que integran la coalición. Por otra parte, el legislador manifestó que a pesar de las divisiones interna del PRO mendocino, "seguirán formando parte del Frente Cambia Mendoza" para vencer electoralmente al kirchnerismo.

Thomas remarcó que “el radicalismo provincial debe delegar un rol activo” a aquellos partidos minoritarios que integran el frente oficialista. “Sí son tan inteligentes como demuestran, para lograr la verdadera unión la UCR debería darle voz a los pequeños espacios políticos que se necesitan para consolidar la coalición para 2023”, señaló el entrevistado.

El PRO vive en Mendoza una crisis interna entre los seguidores de Horacio Rodríguez Larreta y los que apoyan a Patricia Bullrich. Ante esto, Thomas aseguró que “el PRO se quedará en el Frente Cambia Mendoza y que no intentará una travesía por fuera la coalición”.

“El desafío es respetarnos pese a nuestras diferencias y no perder nuestra fraternidad. Si estamos divididos significaría que hemos perdido las elecciones. De esto hemos hablado con Omar De Marchi, que eligió al bando de Horacio Rodríguez Larreta”, explicó el diputado, quien es uno de los allegados más cercanos a Bullrich, presidenta del partido a nivel nacional,

El legislador agregó que la titular del PRO piensa integrar una fórmula cruzada con miembros del radicalismo de cara a las PASO del 2023, y Alfredo Cornejo es el favorito. “En varias oportunidades ha manifestado esta estrategia electoral para los comicios del año que viene. El dato surge a partir de las elecciones pasadas, donde de las 19 provincias que participaron, en 17 tuvieron fórmulas cruzadas. Quiere decir que con esta posibilidad se les puede brindar a los ciudadanos una amplia oferta electoral”, describió Thomas.

Y agregó que Bullrich quiere tener una verdadera coalición de gobierno: “Patricia busca cogobernar junto al radicalismo, desea una verdadera coalición de gobierno y no electoral. Por ende, la UCR tendrá un papel importante en Juntos por el Cambio”.

Por otra parte, el exsecretario del ministerio de Seguridad Interior planteó que el expresidente Mauricio Macri tendrá un rol de “superintendente” en Juntos por el Cambio y cree que tal vez “no sea precandidato a presidente".

“Pienso que no será candidato a presidente para 2023. Puede ser que cometa un error en mi visión, porque Macri es uno de los animales políticos que no mueren de un día para el otro. Pero en este momento, el expresidente está formando los consensos necesarios en Juntos por el Cambio y está dirimiendo los posibles conflictos que pueden generar los candidatos del PRO”, aseveró.

Seguridad, lucha contra el narcotráfico y el escándalo del avión venezolano-iraní

Durante este tiempo los robos violentos y los homicidios han aumentado, provocando un gran resentimiento de los ciudadanos con sus funcionarios. Sobre esto Enrique Thomas, que fue secretario de Seguridad Interior. señaló que desde su experiencia, las políticas enfocadas en seguridad son "muy ingratas y nadie las aplaude”.

“Sucede que el ciudadano observa a su alrededor y crítica al delito, pero no ve el marco general en el que los funcionarios de gobierno trabajan para prevenir la delincuencia. Todo lo que hicimos cuando éramos gobierno se dejó de hacer y ahora el narcotráfico es uno de los tantos problemas a resolver”, precisó.

Según Thomas, el origen del negocio de las drogas posee múltiples causas, pero cuando se instala en una localidad es imposible erradicarlo. “Hay que entender que la represión por medio de las fuerzas no sirve para terminar de una vez por todas con el narcotráfico. Un 'soldadito' en cualquier barrio de Mendoza puede ganar 3 mil pesos por día y al no haber trabajo para gente que no está capacitada, esta práctica atrae porque posee altos niveles de ingresos”, remarcó.

“Una vez que entra el narcotráfico en una ciudad es muy difícil de sacarlo. Copa todos los escenarios sociales de una comunidad, como nos pasó en Santa Fe. Habíamos cambiado tres veces la cúpula de la Policía Federal de esa provincia, y en vez de ser una solución, era parte del problema. Estas personas pactaban con los narcos y se quedaban con los cargamentos secuestrados”, recordó

En relación al escándalo del avión venezolano-iraní que aterrizó en tierras argentinas y que permanece retenido en Ezeiza hasta que avance la investigación, Thomas explicó que el ingreso de la aeronave fue producto de la incomunicación que existe entre los funcionarios del Frente de Todos. “Bullrich ya se había enterado que ese avión había aterrizado en suelo argentino, cómo puede ser que las autoridades no lo hayan identificado. El problema que hay en esta área es que no hay comunicación y la seguridad se ha parcializado entre camporistas y peronistas tradicionales”, sentenció.