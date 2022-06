Extracción de oro: por qué la ventana que encontró Rodolfo Suarez podría cerrarse

El gobernador Rodolfo Suarez confía en haber encontrado una ventana para impulsar la minería metalífera en Mendoza dentro de la ley 7.722 sin utilizar cianuro y ácido sulfúrico, sustancias prohibidas por la normativa. Tras esto, MDZ Radio se comunicó con Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (CaMEM), quien asistió a la misma feria minera en la que estuvo el mandatario provincial en Canadá, la Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), y remarcó “la disparidad legislativa” entre las provincias que integraron la delegación en la feria minera.

“Mendoza asistió por primera vez a una de las ferias mineras más importantes del mundo. La provincia llevó a una gran delegación al evento, que en un futuro nos permitirá obtener la confianza del empresariado extranjero. Sin embargo, se necesita mucha persistencia para entablar una buena relación y el tiempo nos dirá si salimos de los últimos lugares del mundo que los empresarios eligen para invertir”, indicó Rodríguez.

El entrevistado destacó que se notó “la disparidad jurídica” dentro de la convención entre las provincias que integraron la delegación argentina. “Hubo 6 gobernadores y lo positivo que hizo la delegación fue representarse como un país y no como una región. No obstante, fue evidente la disparidad que existe entre las provincias con el tema de la minería. Por un lado, Jujuy, Salta, Catamarca, Santa Cruz y San Juan, que están a favor del desarrollo minero y no poseen legislaciones que restringen la actividad. Por el otro se encuentra Mendoza, que fue invitada por estas provincia, pero tiene una ley antiminera de hace más de 15 años no le permite realizar esta actividad”, comentó.

Además, Rodríguez señaló: “ Como país debemos unificar nuestras políticas para volvernos atractivos para los empresarios. Dentro de la Argentina tenemos un mosaico jurídico donde hay provincias avanzadas con normativas competitivas para atraer inversionistas mineros y hay otras como Mendoza que por más que vengan las mejores delegaciones, cuando pisen nuestro suelo se van a encontrar que no podrán realizar su actividad”.

Haciendo hincapié en la oportunidad que busca Suarez para desarrollar la minería, según lo que señaló el Ejecutivo, “lo hará por medio de una empresa australiana que vendrá en agosto para evaluar si pueden extraer oro sin utilizar las sustancias prohibidas”. Al respecto, Rodríguez sostuvo que este proyecto tal vez no puede ser llevado a cabo por un "aspecto natural y legislativo".

”Sucede que desconocemos sí esa mina posee oro grueso de 300 micrones. Sí lo tiene, se pueden realizar los procesos gravitacionales sin utilizar las sustancias que prohíbe la ley antiminera. Pero sí la mina posee oro fino, se tiene que utilizar los procesos de lixiviación con cianuro que son prohibidas por la ley 7.722”, describió.

Por otra parte, Rodríguez remarcó que esta ley no le permite realizar completamente la actividad minera en Mendoza y que son muy pocos los proyectos que han logrado ser aprobados técnicamente, pero no han prosperado en el tiempo.

También recalcó que le parece positivo que en la provincia se hable de la explotación del oro, cuando la actividad principal minera es la exploración y extracción de cobre. ”Estamos hablando mucho del cianuro y del oro, cuando el gran potencial de Mendoza es el cobre. Porque el cobre, como el hierro y la plata, pueden ser extraídos sin tener que utilizar cianuro”, cerró el presidente de la cámara.