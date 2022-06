El partido de Javier Milei salió a desmentir un video que involucra a su hermana

Este jueves se viralizó un video en el que se muestra a un "supuesto grupo de mujeres libertarias" enviar un mensaje en defensa a Karina Milei, hermana del diputado nacional Javier Milei y que en los últimos días abrió una grieta dentro de liberalismo. Sin embargo, desde La Libertad Avanza salieron a aclarar que no se trata de un video institucional u oficial.

La figura de Karina Milei como armadora política en la carrera presidencial de su hermano generó revuelo entre los seguidores del economista libertario. Incluso, Carlos Maslatón -quien se autodenomina puntero político de Milei- cuestionó con dureza la influencia de Karina en el armado de campaña. El influencer financiero también apuntó contra Carlos Kikuchi, ex jefe de prensa de Domingo Cavallo y ahora en las filas de La Libertad Avanza.

"Karina Milei no tiene ningún grupo de mujeres y no armó ningún video. El que está circulando no es oficial y no tiene nada que ver con el equipo de La Libertad Avanza", expresó la cuenta oficial del espacio libertario, despegándose así del contenido viralizado.

COMUNICADO OFICIAL



Karina Milei no tiene ningún grupo de mujeres y no armó ningún video. El que está circulando no es oficial y no tiene nada que ver con el equipo de La Libertad Avanza. — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) June 16, 2022

Maslatón insiste diariamente en la situación en la que se encuentra el eje libertario. "La infiltración de Carlos Kikuchi al lado de la hermana de Milei para destruir y enterrar a Milei, es una obra maestra de la política. Milei, te conozco detalladamente, siempre te tuve por inteligente y loco, pero no por boludo. Tal vez te dio miedo todo y querés rajarte, no sé", sostuvo en su cuenta de Twitter.

Y previamente expresó: "Cometen grave error político aquellos militantes de La Libertad Avanza dedicados en los últimos días a chuparle las medias a Karina y a Kikuchi para que los acomoden en las listas. No van a entrar pues Milei destruyó su propia campaña, y menos con la boleta única si se aprueba".