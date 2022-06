Operan sobre la justicia por las elecciones en la UNCuyo

Como se preveía las elecciones de la Universidad Nacional de Cuyo cruzaron la barrera del campus y también de la política lineal. Ahora la justicia, y sus influencias, tienen el resultado en sus manos. La jueza federal Susana Pravata frenó la promulgación de un ganador en esa elección, justo antes de que se reúna el Consejo Superior para decidir sobre el tema. Y ahora el juego de poder está en otra órbita.

La lista opositora liderada por Adriana García había recurrido a la justicia federal para que suspenda cualquier acto útil para ejecutar los resultados de las elecciones. Para la Junta Electoral quienes ganaron fueron los Esther Sánchez y Gabriel Fidel, de Interclaustro. Pero no podrán ser proclamados.. La causa estaba en el juzgado número 2, pero como el juez se apartó quedó en manos de Pravata. La jueza argumentó que la urgencia del caso ameritaba hacer lugar a la cautelar para evitar que se agreguen complejidades hasta que se analice el fondo. El tema a dilucidar es la resolución de la junta electoral que había decidido que los votos en blanco no debían ser tenidos en cuenta como votos válidos. Esa es la clave: si se sigue esa disposición, Esther Sánchez es rectora electa. Si se hace caso al pedido de la oposición de considerarlos votos válidos, ninguna fórmula obtiene más del 50% y habría segunda vuelta, algo impensado antes de las elecciones porque había solo dos postulaciones.

Adriana García recurrió a la justicia y ganó el primer round.

Como la justicia federal tiene una permeabilidad política que ya está asumida, ahora comienzan las especulaciones. Y hay para todos. La jueza Pravata fue nombrada por Alberto Fernández y desde el radicalismo cuestionan que no se haya apartado. No tanto por ella, sino por una de sus secretarias, que fue candidata a consejera directiva; Giuliana Farruggia. La mujer no actúa porque en realidad es el Juzgado 2 y no el 4 el que tiene competencia.

Pravata fue jueza provincial, nombrada en 2015. El concurso para llegar a jueza federal se demoró, pues había que poner en funcionamiento un nuevo juzgado y fue el actual presidente quien eligió a Pravata, que había quedado jerarquizada en el orden de mérito. El juzgado tiene competencia las causas previsionales y tributarias. Ahora le tocó una netamente política. Pero la porosidad de la política en la justicia, o las sospechas de esas influencias, no tienen exclusividad en ningún partido. Si la causa llega a la Cámara Federal, pues se invierte la carga. Esa instancia superior es tildada por el kirchnerismo como "macrista y cornejista". Ahora la Cámara está diezmada. Pero todos los integrantes fueron nombrados en la gestión de Mauricio Macri y algunos tuvieron vinculación con el actual oficialismo provincial, como Gustavo Castiñeira de Dios. Los otros integrantes de la Cámara son Manuel Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci.

El tema ha escalado en todos los planos. La cúpula de la UCR y del PJ están detrás de la elección. Incluso aseguran que el ministro de educación de la Nación Jaime Perczyk ha operado en la lección. No sería novedad, pues el funcionario es un activo partícipe de la política universitaria y fue, entre otras cosas, presidente del influyente Consejo Interuniversitario Nacional, órgano que forman todos los rectores de universidades nacionales.

El Consejo Superior de la Universidad, máximo órgano de gobierno, se reúne este miércoles. Allí deberían ratificar o rectificar lo decidido por la junta electoral. Va a ser una sesión caliente y hasta se pondrá en debate la autonomía universitaria. El problema es que ahora no están solos: deben tomar la decisión de la justicia y esperar. Mientras tanto, hay una sensación de anomia. La actual conducción del rectorado no ha emitido opinión ni se ha hecho cargo de la gestión del conflicto.