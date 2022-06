Gasoducto Kirchner: Pronsato apuntó contra el Gobierno

Antonio Pronsato, ex titular dela Unidad Ejecutora del gasoducto Néstor Kirchner en Enarsa, denunció ayer en dialogo exclusivo con La Mesa del Poder por MDZ Radio “que los allegados del Gobierno nunca entendieron el significado de la obra". Pronsato, que declaró en la Justicia como nuevo testigo en la causa donde se investiga si hubo acciones para “beneficiar a un grupo empresarial” desde el Ejecutivo para direccionar la contratación de la obra , afirmó tambien que durante su gestión "nunca le tiraron las orejas para favorecer a una empresa sobre otra” y que “todavía no descubre, el por qué se ralentizó la construcción".

La Justicia está investigando "posibles negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, la defraudación en perjuicio de la administración pública y el incumplimiento de deberes de funcionario público". Por eso, la semana pasada, el exministro de Producción Matías Kulfas tuvo que declarar ante el juez federal Daniel Rafecas tras el “off de record” que acusó a miembros de La Cámpora de haber favorecido al grupo empresario de Techint para la licitación de los tubos. Asimismo, Antonio Pronsato, exencargado de la ejecución de la obra, fue citado por el tribunal para explicar los motivos de su renuncia y si en verdad, favoreció a una empresa sobre otra.

Antonio Pronsato

Pronsato sostuvo que renunció porque "el proceso de la obra se volvió lento" y decidió marcharse después de haber conseguido “la ingeniería básica”. “Con mi equipo y junto a Agustín Gerez (presidente de ENARSA) habíamos conseguido la ingeniería básica y en menos de 7 días. Porque sin esto la obra no puede dar inicio y lo dice la Ley de Obra Pública”, indicó el exfuncionario.

“Por eso veníamos trabajando a una velocidad extraordinaria. Encima todo el estudio lo tomamos gratis por intermedio de las empresas que anteriormente habían trabajado sobre este proyecto. Nosotros modificamos por completo algunas particularidades y lo presentamos para iniciar el proceso licitatorio. Entonces adelantemos 6 meses de una obra que podría haberse inaugurado en mayo del 2023, si no se hubiera perdido tanto tiempo. Al no tener respuestas claras a fines de Semana Santa, decidí dar un paso al costado”, declaró a los periodistas de MDZ.

En medio de ese proceso existieron versiones sobre la intención del gobierno de redireccionar el resto de las contrataciones hacia empresarios cercanos al gobierno, entre los que se mencionó a Cristobal López. Pronsato, afirmó anoche en MDZ Radio que en su declaración ante Rafecas sostuvo que “durante todo el proceso licitatorio nunca el Ejecutivo le sugirió una empresa antes que otra” para quedarse con la adjudicación. “Mirá que tengo años de experiencia construyendo cientos de kilómetros de gasoductos y jamás en mi vida he recibido una indicación acerca de poner o sacar a un contratista de una construcción. Nadie lo hizo y debe ser por mi carácter”, aseguró el exfuncionario.

Por otra parte, Pronsato remarcó que "nadie de los allegados al Gobierno" tienen en claro "lo que significa construir un gasoducto” en menos de un año. “Creo que la obra se ralentizó, porque supongo que alguien quiso analizar otra variante más, pero realmente no entiendo nada. Tampoco vi algo que me dijera esto no va más. Sospecho que el propio desconocimiento del “qué hacer” durante la realización de la misma hizo que no podamos seguir con el gasoducto, faltaron esos llamados y reuniones necesarias para seguir adelante”, conjeturó.

Además, destacó que el gasoducto Néstor Kirchner es una obra fundacional para la ingeniería nacional, que unirá los yacimientos de Vaca Muerta con la localidad bonaerense de Salliqueló y que podrá brindar una solución para el desabastecimiento de gas que padece Argentina. “Esta obra debe ser posible. Ya que la necesitamos y tenemos todas las bondades para realizarlas. Desde las empresas hasta el capital para comprar los caños y las válvulas que nos hace falta. Tenemos uno de los pozos de mayor volumen y calidad de gas en el mundo. ¿Cómo es posible no hacer este proyecto? Decidí dar un paso al costado. Porque no pude echar luz para iluminar esta iniciativa”, sentenció.