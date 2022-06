Avión iraní: Alfredo Cornejo respondió furioso a declaraciones de Sergio Massa

El senador nacional mendocino, Alfredo Cornejo, apuntó contra el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, luego de que éste último se refiriera a la denuncia de la oposición por la polémica del avión iraní que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza como un “intento de discusión política". "Quieren dar vuelta la historia frente a un escándalo que no van a poder justificar", manifestó el exgobernador.

"Siempre en estas cosas, sobre todo cuando hay que cubrir terceros, aparece el interés político. Acá hay un intento de discusión política alrededor de un tema donde la ANCA, la PSA y Migraciones actuaron como corresponde, pero hay que tapar la existencia o la presencia de una tabacalera de Paraguay que es de un socio de un dirigente político argentino”, sostuvo Massa en declaraciones a TN.

Por ello, Cornejo señaló a través de sus redes sociales: "Es insólita defensa de @SergioMassa sobre la actuación del Estado ante el avión venezolano-iraní. Si no fuera por la denuncia de la oposición los tripulantes ya no estarían en el país. Quieren dar vuelta la historia frente a un escándalo que no van a poder justificar".