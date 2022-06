Una revelación que impacta en todo el Gobierno nacional

MDZ publicó el viernes pasado el anticipo en exclusiva sobre la existencia del avión de la empresa venezolana Emtrasur aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza con pasajeros de nacionalidad iraní declarados. Esa aeronave, un Boeing 747, esta vinculada a la compañía iraní Mahan Air, para la que operó anteriormente y que fue sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas.

La revelación del periodista Beto Valdez no solo despertó a toda la prensa local sobre la existencia de ese avión casi fantasma y las dudas por el verdadero motivo de su presencia en Argentina, sino que activó una alarma general en el país ante la evidente falta de controles previos que mostró el Gobierno nacional.

La historia reciente del arribo del Jumbo 747-300M matrícula YV3531 no aporta aun claridad alguna sobre las verdadera intenciones de ese viaje. La Justicia Federal de Lomas de Zamora, en este caso el juez Federico Villena, deberá expedirse presumiblemente hoy sobre el habeas corpus que el abogado Rafael Resnick Brenner, exasesor y funcionario de la AFIP en tiempos de Ricardo Echegaray, presentó para que se libere la aeronave y se regularice la situación de la documentación a toda la tripulación. De todas maneras, se anticipa otro escandalo internacional ya que los tripulantes quedarían afuera del alcance de la investigación.

De acuerdo a informaciones judiciales, esta investigación tiene tratamientos diferenciados ya que la situación de venezolanos e iraníes no es la misma ante Migraciones, habida cuenta que Venezuela esta incorporado a los protocolos del Mercosur.

El avión, tal como anticipó el viernes pasado MDZ, aterrizó el Ezeiza el lunes 6 de junio y se dirigió inmediatamente a la Terminal de Cargas el aeropuerto. De acuerdo a la lista que publicó hoy el sitio Infobae, en el vuelo estaban declarados como pasajeros los iraníes Mohammad Khosraviaragh; Gholamreza Ghasemi; Mahdi Mouseli; Saeid Vali Zadeh y Abdolbaset Mohammadi, algunos de ellos relacionados con la Fuerza Quds dentro del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

El vuelo llegó desde Caracas con 19 tripulantes a bordo, de los cuales 14 eran de nacionalidad venezolana y los 5 de origen iraní. De acuerdo a Migraciones no había en ese momento impedimento para impedirles el ingreso y de hecho la información sobre la verdadera naturaleza del vuelo y la tripulación no era conocida por el gobierno argentino. El avión no tenía combustible para continuar otro vuelo supuestamente comercial programado para el día siguiente por lo que fue cancelado. Casi a las 15 horas del 8 de junio el Boeing 747 de Emtrasur despega hacia Montevideo en busca de repaprovisionamiento de combustible y se le niega el acceso al espacio aéreo uruguayo y regresa a Buenos Aires.

A partir de ese momento se labra el acta de la Dirección de Migraciones firmada por Jonatan Burgueño y Karina Guzmán en la que se le da el ingreso provisorio al país a la tripulación, habida cuenta que el plazo de permanencia en servicio del avión estaba vencido, pero argumentando la existencia de la sospecha de una diferencia clara entre la intención declarada de ingreso al país y las verdaderas intenciones de ese viaje.