La tajante postura de Facundo Manes sobre la prohibición del lenguaje inclusivo en escuelas porteñas

El diputado nacional radical Facundo Manes se refirió a la reciente decisión tomada por la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el uso del lenguaje inclusivo a todos los contenidos que dictan los docentes en las escuelas porteñas y, a su vez, criticó al jefe de Gobierno de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. "Es un debate que no va a lo importante, que es la tragedia educativa que vive el país", sostuvo el legislador bonaerense.

“El Gobierno de CABA seguramente instala el tema por la idea de abrir un debate político, cuando en realidad lo que necesitamos es ver cómo hacer para que los chicos recuperen el aprendizaje perdido durante la pandemia y cómo revertir la tragedia educativa”, sostuvo Manes en diálogo con Radio Rivadavia.

La medida dada a conocer esta última semana implica que no se podrán transformar las palabras a través de la utilización de "x", "e" o el "@" durante el dictado de clases en aulas porteñas.

No se podrá utilizar la E en colegios de la Ciudad de Buenos Aires.

En ese sentido, el médico neurólogo y legislador señaló: “Es un debate que no va a lo importante, que es la tragedia educativa que vive el país. No creo que prohibir sea la mejor manera de educar y dar el ejemplo. Así, se pone en agenda un tema que no es la causa de los malos resultados de los aprendizajes”.

Y posteriormente cargó contra la gestión de Rodríguez Larreta al manifestar que "en CABA se viene bajando el presupuesto educativo desde los últimos 14 años de gestión del PRO. El presupuesto cayó 14% en términos reales. Se redujo del 23,8% al 18,5% en el mismo periodo. CABA tiene uno de los mayores presupuestos de América Latina y su promedio en calidad educativa es menor al de Chile. El presupuesto cae un punto por año”.