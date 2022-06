Omar de Marchi pide interpelar a Matías Kulfas tras su convulsionada renuncia

Un grupo de diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron una carta al ex ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, para que se presente ante la Comisión de Energía para responder interrogantes, tras su intempestiva salida del Gobierno nacional.

Uno de los impulsores de la solicitud es el legislador mendocino del PRO, Omar de Marchi, quien explicó que presentaron una nota pidiendo que se invite a Matias Kulfas a la Comisión de Energia. El objetivo es consultarle acerca de los comentarios y críticas que deslizó a través de un OFF el exfuncionario contra un sector del Gobierno, que le provocó un duro cuestionamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y un posterior pedido de renuncia por parte del presidetne Alberto Fernández.

“El problema no es si Kulfas mintió o no mintió. El problema es que hoy esta en juego el colapso energético mas importante en la Argentina contemporánea. Hoy en nuestro país falta gasoil para transportar la producción. Falta gasoil para producir y para que la economía crezca. Falta gasoil para generar empleo”, expresó De Marchi para fundamentar la citación del exministro.

El referente local del PRO afirmó que “hoy falta gas en la Argentina y no se generan las inversiones mínimas para que ese gas salga a la superficie”. Precisamente, en las declaraciones que Kulfas había hecho en OFF planteaba que se habrían producido irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner en el yacimiento Vaca Muerta, aunque luego ante la justicia sotuvo que no le consta la existencia de ningún delito en ese proceso de obra pública.

“Kulfas no puede andar por la vida diciendo una cosa y a las horas diciendo otra. En medio de este desastre hay un ex ministro que mintió antes o ahora. Y no puede ser gratis”, manifestó el diputado nacional mendocino.

En este sentido, De Marchi y otros legisladores del PRO elevaron un pedido al presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Santiago Nicolás Igón (Frente de Todos, para que se cite a Kulfas a dar explicaciones sobre sus dichos.