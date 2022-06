La declaración de Kulfas habilita la construcción del gasoducto Néstor Kirchner

Matías Kulfas declaró que no hubo hechos de corrupción y que todas sus declaraciones sobre los problemas en el avance de la obra para construir el gasoducto Néstor Kirchner, se deben exclusivamente a la interna que Alberto Fernández mantiene con Cristina Fernández de Kirchner. En definitiva, lo que el exministro de Desarrollo Productivo le comunicó al juez Daniel Rafecas, es que no hubo delito punible. Y que, al menos por su lado, no hay cuestionamientos ni a Techint ni a los que diseñaron los pliegos de licitaciones para producir los caños necesarios para la obra; salvo cuestiones políticas no judicializables.

Ante el panorama, el magistrado abrirá ahora un período de tiempo para que algún interesado en la causa presente pruebas concretas para determinar si hay o no algún hecho delictivo investigable. Y esperará a que la próxima semana, tal como adelantó a MDZ, las cuatro petroleras citadas por el juez para que den su opinión bajo juramento sobre si los caños de la licitación son o no los correspondiente.

Si no hay pruebas presentadas y Tecpetrol, Pluspetrol, Total e YPF no presentan objeciones, Rafecas decidirá que no hay trabas para que la obra arranque, y que la licitación para contratar al responsable de la obra civil pueda ser elegido por el Estado nacional y así dar por iniciada formalmente la obra.

Si Rafecas confirma esta línea de acción, ya para septiembre el gasoducto Nestor Kirchner podría comenzar su construcción, la que en el mejor de los casos demandaría un plazo de 18 meses hasta poder ser presentado en sociedad. Esto implica, que recién podría haber algún tipo de anuncio sobre el inicio del transporte de gas; probablemente haya que esperar hacia el 2024.

Lo que el juez habilitaría es la construcción del gasoducto que uniría Tratayén, Vaca Muerta, y Salliqueló, en el centro de la provincia de Buenos Aires; y donde SIAT (Techint) fue la única oferente en el acto del 31 de marzo pasado organizado en la sede de la estatal Integración Energética Argentina S.A. (IEASA), Avenida Del Libertador 1068, piso 3°, oficina 301, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese fue el acto de licitación para la compra de los tubos necesarios para transportar el gas, y que tuvo a la compañía del grupo Techint como único oferente. SIAT había cotizado un total de U$S 436 millones más IVA, muy cerca del presupuesto oficial de U$S 493.229 más IVA. Había ofertado por " 561 mil metros de caños de 36 pulgadas de diámetro - API 5L Gr. X70 – e: 12.7mm-PSL2; 6.500 metros de caños de Ø36”- API 5L Gr. X70 – e: 19.1 mm-PSL2 >> PI es 19.05mm (0.75”) y 14.500 metros de caño Ø36”- API 5L Gr. X70 – e: 10,0 mm-PSL2" y por ". 63.500 metros de caño de Ø30”- API 5L Gr. X70 – e: 8.12 mm-PSL2 y 11 mil metros de caño Ø30”- API 5L Gr. X70 – e: 11.69mm-PSL2".

La empresa de Techint es el productor líder de tubos de acero con costura para oleoductos y gasoductos locales y regionales. Posee plantas productivas localizadas en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, y Villa Constitución, Santa Fe, con una capacidad de producción anual de 430.000 toneladas de tubos de acero con costura. Y en el caso del gasoducto Néstor Kirchner fue el único oferente. Y, se afirmaba entonces y ahora, que sólo competía con los tubos chinos, quienes finalmente ni siquiera terminaron presentándose, pese a que durante el proceso abierto de manera internacional para convocar a empresas extranjeras, hubo 6 consultas concretas, pero sólo una presentación de ofertas: la de SIAT.

Según la compañía, los primeros tubos podrían estar saliendo de la planta en septiembre y para octubre estarían en condiciones de comenzar los trabajos de encastre para avanzar en el gasoducto. Eso siempre que desde el Ejecutivo llegue la orden al Banco Central para que se liberen los aproximadamente 200 millones de dólares necesarios para iniciar la producción de la chapa en la planta brasileña de la propia Techint. Es lo que figura también en el pliego de licitación, y que quedó en una sombra de dudas el viernes pasado, cuando Cristina Fernández de Kirchner cuestionó que la empresa multinacional no haya decidido levantar una planta dentro del país para fabricar ese insumo básico para fabricas los tubos.

La posibilidad de cumplir en tiempo y forma con ese requerimiento, si Techint aceptara la sugerencia, retrasaría el inicio de la construcción del gasoducto en no menos tres años. Sería aproximadamente el tiempo que demandaría levantar una planta en territorio local o acondicionar una existente. Algo que la compañía no está, por otro lado, dispuesta a ejecutar.