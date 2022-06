Feministas repudiaron la visita de Patricia Bullrich a Mendoza

Este sábado, desde la agrupación feminista mendocina, elevaron un comunicado en el que se manifestaron en contra de que la presidenta del PRO a nivel nacional, Patricia Bullrich, encare un debate sobre Perspectivas de Género por su gestión como ministra de Seguridad de la Nación durante el Gobierno de Macri.

"Desde el colectivo Ni Una Menos Mendoza repudiamos enérgicamente al Gobierno de la provincia, al Instituto Universitario de Seguridad Pública y al Observatorio en perspectiva de género por la invitación de Patricia Bullrich a disertar sobre temáticas de dicha perspectiva", indicaron en las redes sociales desde el grupo feminista mendocino.

"Resulta un acto de provocación la participación de la exministra de Seguridad de la Nación, quien es y fue parte de un proyecto político que vació las políticas de Estado inclusivas, quienes atentaron contra los derechos y la integridad física de las mujeres, diversidades y sectores vulnerados y quienes levantaron y levantan banderas en contra de los Derechos Humanos, lucha con la que el movimiento feminista se encuentra identifcado y representado", destacaron en sus redes sociales.

Desde #NiUnaMenos Mendoza

repudiamos enérgicamente al Gobierno de Mendoza, por la invitación a Patricia Bullrich para disertar sobre temáticas de género.



No existe perspectiva de género y sin perspectiva social.



"No existe perspectiva de género sin perspectiva social basada en dichos principios universales. Patricia Bullrich no nos representa y no representa ninguna de nuestras luchas", finaliza el comunicado al respecto.