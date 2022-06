El bife de Larreta a intendentes PRO y el reclamo del conurbano

Ordenó Horacio Rodríguez Larreta. Ojo de bife y vino para todos. Como cada vez que invita a comer asado en La Brigada, histórica parrilla de la política ubicada en San Telmo, el jefe de Gobierno porteño toma control del menú. Los comensales eran once intendentes de la provincia de Buenos Aires y Federico Di Benedetto, secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana.

Larreta intenta ordenar la provincia de Buenos Aires pero no descuida el interior del país. El viernes 24 irá Córdoba para participar junto a Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Gerardo Morales, entre otros, de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el cambio. Estará en Río Cuarto junto a Luis Juez, el candidato a gobernador que impulsa el jefe de Gobierno porteño. JxC tendrá lista propia en las elecciones provinciales. En el intervalo que se abre entre el comicio cordobés del año próximo y las presidenciales previstas para octubre de 2023, se generará un canal de diálogo entre Larreta y Juan Schiaretti. El alcalde porteño, como reveló MDZ, tiene la intención de sumar al mandatario cordobés como jefe de Gabinete en caso de ganar la presidencia.

En La Brigada, el asado vino crudo. Tuvieron que devolver el ojo de bife para cocinarlo un poco más. Mientras tanto, Larreta se encargó de animar la mesa con una exposición de unos 15 minutos. “Se puede ganar con la grieta, pero no se puede gobernar con la grieta”. El mensaje que pareció dirigido a Mauricio Macri tuvo varias lecturas. El gobierno de Cambiemos 2015-2019 convirtió a Macri en el primer presidente no peronista en terminar su mandato pero también en el primer jefe de Estado que no logró la reelección. Alberto Fernández, también atado a la grieta, podría convertirse en el segundo caso de un frustrado intento de reelección de acuerdo a la lógica del jefe de Gobierno porteño.

Larreta dosifica la intensidad de la campaña. Se enfoca en la gestión porteña y en el asado del miércoles destacó los gestos de distensión que emitió Macri hacia la UCR de Gerardo Morales. El expresidente había calificado a Hipólito Yrigoyen de populista y luego del incidente que elevó la tensión en JxC. Morales y Facundo Manes salieron a repudiarlo y Macri tuvo que salir a dar explicaciones. “Mauricio nunca va a hacer nada que atente contra la unidad en JxC”, fue el mensaje de Larreta ante los intendentes. Lo escuchaban Néstor Grindetti, de Lanús, alineado con Macri en la provincia de Buenos Aires pero también referentes del “larretismo” como Diego Valenzuela de Tres de Febrero o Guillermo Montenegro de Mar del Plata.

Después de la exposición de Larreta, y ya con el ojo de bife cocinado en la mesa, tomó la palabra Grindetti. El jefe comunal de la tercera sección se convirtió en precandidato a gobernador de Macri en provincia de Buenos Aires. Y esta semana lo llevó a hacer el primer test de desembarco en el conurbano, territorio donde peor está la intención de voto de Macri, con una caminata por Monte Chingolo. Grindetti venía de bajarse de la mesa bonaerense de Juntos. Y en La Brigada reclamó por la falta de representación de los intendentes en la mesa nacional de Juntos por el Cambio. Larreta levantó el guante y se comprometió a pedir una silla para los jefes comunales del conurbano en la reunión del viernes 24 en Río Cuarto, Córdoba.

Acto seguido, surgió un contra punto entre Larreta y Ezequiel Galli, de Olavarría. El alcalde se quejó porque en medio de la interna bonaerense del PRO, Cristian Ritondo le abrió un local en su municipio apoyando a otro candidato a intendente del macrismo. Larreta lo frenó en seco con una lección básica de política. “¿Y qué esperabas?, vos apoyaste al colorado (Diego) Santilli en las legislativas”, fue la respuesta de Larreta. Sobre el final del asado, donde no hubo postre, Di Benedetto desplegó resultados de las últimas encuestas. Larreta sigue siendo el candidato a presidente que mejor mide en JxC. Y nadie supera aún a Diego Santilli en las mediciones de la provincia de Buenos Aires.

En La Brigada estuvieron los intendentes de todas las cabeceras. Soledad Martínez (Vicente López), Valenzuela (Tres de Febrero) y Sebastián Abella (Campana) asistieron por la primera sección, Javier Martínez (Pergamino) y Manuel Passaglia (San Nicolás) por la segunda, Grindetti (Lanús) por la tercera, Pablo Petrecca (Junín) por la cuarta, Montenegro (Mar del Plata) por la quinta, Héctor Gay (Bahía Blanca) por la sexta, Galli (Olavarría) por la séptima y Julio Garro (La Plata) por la octava.