Ofelia Fernández liquidó al Ministerio de la Mujer en la “contracumbre" de las Américas

La legisladora porteña Ofelia Fernández participó del panel “¡Abajo el patriarcado! La violencia de género y la lucha por la liberación”, y no sólo afirmó que el Ministerio de las Mujeres es una fachada y que “no está a la altura de la potencia del movimiento feminista y que festeja cosas que están bien pero que no son suficientes”.

En su ponencia en el panel de “Violencia de género y lucha por la liberación”, la legisladora del Frente de Todos dijo: “Si hay un movimiento que tiene una larga historia pero que se presenta en su versión más masiva y temperamental hoy, es el movimiento feminista, creo que el movimiento feminista es la oportunidad creativa de nuestros gobiernos y movimientos populares. Hay que entenderla como tal, priorizarla como tal y jerarquizarla como tal”.

“En eso creo que hay muchos elementos que son interesantes. Empiezo por la parte pesimista, pienso que tenemos una debilidad interna y hablo de un mundo institucional, voy a hacer una metáfora para ejemplificar: vieron cuando hay empresas grandes como Nike que hacen publicidades de una mujer corriendo y ponen `Women, run. Empowerment´ y esperan un gran aplauso y agradecimiento por esa `representación´”, resaltó Ofelia Fernández.

“Creo que a veces el feminismo institucional comete el mismo error y dice 'tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, ¡aplausos!', y no necesariamente tiene ese valor ni está a la altura de la potencia del movimiento en un momento como este. Creo que el feminismo institucional está cometiendo una serie de errores en el momento en que no mide la propia potencia del movimiento y festeja cosas que están bien pero no son suficientes”, aclaró la legisladora del Frente de Todos respecto a la representación del Ministerio de la Mujer para con el movimiento feminista.

“Sobre todo porque, por ejemplo, esos espacios (haciendo referencia al Ministerio) no son una gran concesión del poder. Una gran concesión del poder es que te digan `que esa feminista dirija, por ejemplo, la economía´, no porque la economía sea más importante que el feminismo sino porque nuestros feminismos son intersecciones. Entendemos que si ser mujer en este mundo es difícil, más difícil es ser mujer y pobre, más difícil es ser mujer, trans y pobre, más difícil es ser mujer, trans, pobre y migrante y esas cosas no son casuales, sino que el sistema patriarcal y capitalista funcionan de la mano y excluyen de la misma manera”, expresó la legisladora Fernández en la Cumbre de los Pueblos.

En ese sentido, explicó su postura diciendo que: “La victoria real está en que podamos imprimirla la perspectiva feminista a toda política pública, creo que ahí está la victoria real, ahí podemos transformar materialmente la vida y eso para mí es una primera lección interesante. No para matar esos espacios (haciendo referencia al ministerio) sino para radicalizar y cómo entendemos lo que el movimiento sí puede generar. Eso me parecía una debilidad interna interesante para nombrar”.

Además, la legisladora porteña, que fue presentada como miembro de la agrupación política del Frente Patria Grande (ala dura del kirchnerismo dentro del Frente de Todos) y no como parte del Frente de Todos, visibilizó problemáticas que no se están teniendo en cuenta por parte de la agenda del Gobierno Nacional. “Las tareas de cuidado las podemos entender de una manera más clásica y eso que llaman `amor´ es trabajo no pago. Pero el cuidado tiene otras dimensiones menos conocidas. Por ejemplo, el cuidado comunitario. Nosotros acá no creemos en el mercado, pero sabemos que el Estado no llega tampoco y hay algo que salva que es la organización comunitaria y esa organización comunitaria que es la que salva del hambre a los barrios populares, tiene forma de mujeres”, expresó Ofelia Fernández durante su discurso.

“Son las mujeres las que arman comedores, ollas populares y enfrentan y le ponen el cuerpo a las crisis que estamos atravesando y hay que avanzar en el reconocimiento económico de esas tareas de cuidado alternativas. Otra dimensión del cuidado es la labor de enfermería, la enfermería es el trabajo de salud más feminizado y el más precarizado al mismo tiempo. Obviamente esto no es una casualidad y una buena lección después de semejante crisis sanitaria es decir: `Vamos como feministas por la profesionalización de la enfermería´”, puntualizó la legisladora porteña acerca de reclamos que siguen vigentes en la sociedad.

“Otra agenda vinculada, para mí, es la agenda travesti-trans, si nos preocupa los problemas en relación a la calidad de vida de la gente en general. Sepamos que el 90% de la población travesti-trans está fuera del mercado formal de trabajo. ¿Dónde se imaginan que viven esas personas entonces? Si no tienen un trabajo formal, no pueden pagar un alquiler formal, seguramente terminen en alquileres informales más hostiles y más caros o en situación de calle. Si no consideramos prioritario defender y establecer metas y políticas para esa población, creo que tenemos un feminismo que se está quedando corto”, concluyó la activista feminista y legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández.